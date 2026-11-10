Der neue Thriller eines John Wick-Veteranen läuft im Kino: So gut ist How to Rob a Bank

Ab morgen läuft der Thriller How to Rob a Bank von John Wick-Macher David Leitch im Kino. Die Action ist erstklassig, aber die Hauptfiguren könnten nicht langweiliger ausfallen.

Die Wahrscheinlichkeit, dass ihr in der Spanne eures Lebens Millionäre werdet, liegt bei 0,3 %. Die Wahrscheinlichkeit, einen Bankraub zu begehen und mit dem Geld davonzukommen, dagegen bei 90 %. Do the math, fordert David Leitch in seinem neuen Action-Thriller How to Rob a Bank.

Kein Blockbuster ist so zeitgemäß wie der Film des John Wick-Regisseurs. Während in Frankreich, Deutschland, Belgien, Spanien, Italien, Serbien und Albanien Menschen gegen hohe Lebenshaltungskosten und Korruption demonstrieren, bringt er einen Actionfilm auf die Leinwand, in dem YouTuber ihre Banküberfälle streamen und das Publikum zur Nachahmung auffordern. Doch obwohl die Action überzeugt, hätte das anarchistische Herz von How to Rob a Bank deutlich bessere Held:innen verdient.

Darum geht's in David Leitchs Action-Thriller How to Rob a Bank

How to Rob a Bank dreht sich um Ryan (Nicholas Hoult) und seine Bande von desillusionierten Bankräubern, die ihre Überfälle als How to-Videos streamen: Sie erklären etwa, wie viel Zeit bis zum Eintreffen der Polizei bleibt, wie man eine Ablenkung kreiert, welche Fluchtrouten man wählen sollte oder wie die Farbmarkierung von Banknoten zu umgehen ist. Sie wollen, dass die wachsende Zahl von Unterprivilegierten der USA aufsteht und sich ihr Geld bei der Bank zurückholt.

Schaut hier den Trailer zu How to Rob a Bank:

Ihnen gegenüber stehen der alte FBI-Veteran John West (John C. Reilly) und seine neu akquirierte Assistentin Reagan (Zoë Kravitz), die als vorbestrafte Softwareentwicklerin widerwillig das technische Wissen beisteuert, um ihrem Hausarrest zu entgehen.

Auch wenn die Banküberfälle ohne Tote ablaufen und spaßig aussehen, offenbart sich die Verbrechensserie schnell als persönlicher Feldzug tief verletzter Individuen: Insbesondere Ryan, seine Frau Emi (Anna Sawai) und ihr Kumpel Vince (Pete Davidson) haben viel an ein System verloren, an das sie einst geglaubt haben.

How to Rob a Bank funktioniert sehr gut als unterhaltsamer Actionfilm

Es wird niemanden überraschen, wie perfekt die Action in How to Rob a Bank inszeniert ist. David Leitch führte bereits Co-Regie bei John Wick, auch wenn er dafür nicht in den Credits gelistet war. Sein Thriller Atomic Blonde schickte Charlize Theron in makellosen Kampfchoreografien gegen sowjetische Häscher. Deadpool 2, Bullet Train, The Fall Guy profitierten alle von seiner Fähigkeit, Explosionen, Faustschläge und fliegende Körper in bewundernswerten Bildern zusammenzubringen.

Das bedeutet: Wenn Nicholas Hoult und Konsorten durch die Bank hechten oder von John C. Reilly durch die Straßen der Großstadt gehetzt werden, werdet ihr den Atem anhalten. Die knallbunte Comic-Optik, die ihre Taten dabei durch die Linse eines YouTube-Videos annehmen, sorgt für zusätzliche Unterhaltung und Lacher. Aber das Herz des Films schlägt woanders.

John Wick-Veteran David Leitch vertraut auf zu langweilige Figuren

Denn die Bonbon-Ästhetik und das klassische Räuber-und-Gendarm-Schema weicht irgendwann einer sehr persönlichen Tragik. Zeitweise überzeugt sie: Pete Davidson gehört etwa eine aufwühlende Szene mit seiner kleinen Filmtochter Alessandra Frugoli, die seine ganze Verzweiflung und Gutmütigkeit veranschaulicht. Ich war den Tränen nahe. Aber er ist nur eine Nebenfigur.

Das eigentliche emotionale Zentrum des Films sollten Bandenführer Ryan und seine Frau Emi sein, die ihr Kind auf grausame Weise verloren haben. Aber das Paar bleibt völlig blass. Hoult und Sawai fehlt die Chemie, und die uninspirierten Dialoge von Autor Mark Bianculli helfen nicht.

Eine wirklich solide Leistung liefern Reilly und Kravitz als ungleiches Ermittler-Duo ab: Die moralische Vielschichtigkeit von alterndem Cop und kiffender Hackerin ist zunächst gut angelegt – West gibt sich kumpelhaft, bodenständig, im Verhör aber hinterhältig-manipulativ. Reagan sympathisiert zunächst mit Ryans Bande, bis der Schock eines Überfalls ein Umdenken bewirkt.

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Leitch wird es zum Verhängnis, dass er sich für keines der Figurenpaare entscheiden will. How to Rob a Bank ist am Ende weder die Geschichte einer Räuberbande noch die zweier Buddy-Cops, sondern beides und nichts richtig. Die moralische Ambivalenz verläuft im Sande, die persönliche Tragik versickert in belanglosen Dialogen.

Das Ergebnis ist ein rasanter Actionfilm, dem ab der Hälfte völlig die emotionale Haftung entgleitet. Eine Sache macht ihn dennoch als Hollywood-Blockbuster unserer Zeit einzigartig: Er meint es mit der Anarchie völlig ernst. Nicholas Hoult spricht direkt in die Kamera, wenn er euch auffordert, euer Glück nicht in die Hände von Bankern und Politikern zu legen.

Vielleicht taugt How to Rob a Bank eher als Anleitung denn als Drama. Wen im Kinosaal also nicht die Gefühle davontragen, der könnte stattdessen Stift und Notizblock zücken. Oder demonstrieren gehen.

How to Rob a Bank läuft ab dem 12. November 2026 in den deutschen Kinos.