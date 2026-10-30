Der November ist gerettet: Amazon Prime zeigt die größte Fantasy-Reihe komplett im Streaming

Ohne diese Filme wäre der November einfach nicht komplett. Ab sofort könnt ihr bei Amazon Prime in ein Fantasy-Universum voller Abenteuer und Gefahren eintauchen.

Der November ist da und das bedeutet für Fantasy-Fans vor allem eine Sache: Höchste Zeit für den alljährlichen Harry Potter-Rewatch. Bevor die Neuauflage in Serienform startet, könnt ihr jetzt nochmal in die magische Welt der Filme eintauchen. Bei Amazon Prime streamt ab sofort die Hauptreihe inklusive der Spin-offs.

Harry Potter bei Amazon Prime: Dem großen Fantasy-Marathon steht jetzt nichts mehr im Weg

Willkommen zurück in Hogwarts. Hier könnt ihr einige aufregende Dinge erleben, aber geht auf keinen Fall in den Korridor im dritten Stock! Der ist verboten. Ansonsten könnt ihr euch aber nach Lust und Laune in den Hallen und Gängen des Zauberschlosses austoben und sogar die Geheimnisse der Kammer des Schreckens lüften.

Für einen Binge-Marathon solltet ihr aber mindestens ein Wochenende einplanen. Knapp 20 Stunden beanspruchen die Harry Potter-Filme. Weitere sieben kommen dazu, wenn ihr auch die Ableger um die Tierwesen schauen wollt. Alternativ könnt ihr euch pro Abend einen Film vornehmen und rund zweieinhalb Stunden einplanen.

Aus den sieben Bänden der Romanvorlage wurden für die Leinwandadaption acht Filme gemacht. Anfangs widmet sich jeder Teil einem Schuljahr. Das finale Kapitel wurde jedoch in zwei Hälften geteilt, was uns einen ganz besonderen Film beschert hat: Harry Potter und die Heiligtümer des Todes – Teil 1, ein apokalyptisches Road-Movie.

Der Rest fokussiert sich auf die Geschehnisse in Hogwarts, wo schlussendlich auch der alles entscheidende Kampf gegen Bösewicht Lord Voldemort stattfindet. Davor werden Herzen gebrochen, Freundschaften geknüpft und der ein oder andere Vielsafttrank gebraut. Passt aber auf, dass ihr nicht zufällig Katzenhaare beimischt.

Alle Harry Potter-Filme bei Amazon Prime:

Phantastische Tierwesen bei Amazon Prime: Noch mehr magische Abenteuer im Potter-Kosmos

Auch abseits von Hogwarts gibt es einige spannende Welten zu entdecken. Die Spin-offs entführen uns unter anderem nach New York und Paris, wo wir weitere Facetten der Wizarding World kennenlernen, dieses Mal aus der Perspektive des verschrobenen Magizoologen Newt Scamander und seiner fantastischen Tierwesen.

Später tauchen zwei legendäre Figuren der Potter-Geschichte auf, die wir in jungen Jahren kennenlernen: Hogwarts-Schulleiter Albus Dumbledore und der böse Zauberer Gellert Grindelwald kreuzen die Wege von Newt Scamander, während im Hintergrund vom Aufstieg des Faschismus erzählt wird. Entsprechend düster ist der Tonfall.

Alle Phantastische Tierwesen-Filme bei Amazon Prime:

Genauso wie bei Harry Potter stecken aber auch die Tierwesen-Abenteuer voller Magie und Entdeckungsfreude, gerade im Hinblick auf die liebevoll wie detailreich gestalteten Schauplätze, durch die uns die einzelnen Filme führen. Bei Amazon Prime könnt ihr nun komplett in dieses außergewöhnliche Fantasy-Universum eintauchen.

Die Harry Potter-Serie startet derweil am 25. Dezember 2026 bei HBO Max.