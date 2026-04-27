Der Pate trifft Suits: An dieser genialen Gangsterkomödie auf Disney+ scrollt ihr ständig vorbei

Was passiert, wenn ein New Yorker Großstadt-Typ Anwalt wird? Diese Gerichts-Komödie auf Disney+ beantwortet die simple Frage in Star-Besetzung – und konnte dafür einen Oscar einsacken.

Wenn ihr die Der Pate-Trilogie, GoodFellas - Drei Jahrzehnte in der Mafia und Hundstage schon auswendig könnt, dann hat Disney+ für euch die perfekte Fortsetzung: Die Gerichts-Komödie Mein Vetter Winnie greift sich die klassischen Protagonist:innen unserer liebsten Gangster-Streifen und verfrachtet sie geradewegs in einen Gerichtssaal in den Südstaaten. Hier passt einfach alles: Besetzung, Witz und Spannung.

Bei Disney+: Zwei New Yorker auf Jura-Mission im tiefen Süden

Die New Yorker College-Studenten Bill (Ralph Macchio) und Stan (Mitchell Whitfield) erleben einen richtig miesen Nachmittag: Bei einer Spritztour durch Alabama halten sie bei einem einsamen Supermarkt und vergessen versehentlich, eine Dose Thunfisch zu bezahlen. Kurz nach ihrer Abreise wird der Supermarkt ausgeraubt, wobei der Ladenbesitzer erschossen wird. Als sie von der Polizei angehalten werden, gestehen sie lachend ihre Tat, in dem Glauben, es ginge noch um den Thunfisch.

Nur wenige Tage später finden sie sich vor Gericht wieder. Die Anklage? Bewaffneter Überfall und Mord – und das in einem Staat, der noch die Todesstrafe führt. Die letzte Hoffnung der Jungs ist Bills titelgebender Vetter Winnie (Joe Pesci), ein verpeilter Anwalt für Personenschäden aus Brooklyn ohne jegliche Erfahrung im Gerichtssaal.

Als Winnie gemeinsam mit seiner Freundin Mona Lisa (Marisa Tomei) in Alabama anreist, kollidiert ihr loses New Yorker Mundwerk nicht nur mit der provinzialen Südstaatenkultur. Auch im Gerichtssaal kommt sein respektloses Verhalten mehr schlecht als recht an. Gemeinsam kämpft sich das chaotische Pärchen durch das amerikanische Rechtssystem und durch ein furchtbares Hotel nach dem anderen.

Mehr Streaming-Tipps von uns: Abonniere Moviepilot bei Google , wo wir täglich über 3 Millionen Fans mit Nachrichten, Empfehlungen und Hot Takes versorgen.

Ein starbesetzter Cast trifft auf ein akkurates Gerichtsdrama

Joe Pesci und Marisa Tomei sind wie gemacht für ihre Rollen: Mit ihrem derben Slang und ständigen Frotzeleien wirken sie, als wären sie direkt aus einem Klassiker wie Goodfellas entstiegen. Das zu verfolgen macht wahnsinnig viel Spaß. Marisa Tomei, die später auch Spider-Mans Tante May in Spider-Man: Homecoming spielte, heimste für ihre Rolle als bissige Mechaniker-Tochter sogar den Oscar als beste Nebendarstellerin ein.

Andere Kandidat:innen für die Rolle des Pärchens waren übrigens Schauspiellegenden wie Peter Falk, Robert De Niro und Lorraine Bracco, die an Pescis Seite bereits in einem der besten Gangsterfilme aller Zeiten spielte. Auch Comedy-Ikone Ben Stiller bereut bis heute, sein Vorsprechen für die Rolle des Billy vermasselt zu haben.

Und nicht nur hier zeigt der Film hohe Qualität: Der Drehbuchautor Dale Launer verbrachte für seine Recherche viel Zeit mit Anwält:innen und in Gerichtssälen, um die juristischen Prozesse akkurat darzustellen. Der Film zählt laut Reddit-Jurist:nnen zu den realistischsten filmischen Darstellungen einer Gerichtsverhandlung jemals und wurde sogar als Beispiel in Jura-Vorlesungen verwendet.

Jetzt auf Disney+ nachholen: Mein Vetter Winnie gehört auf jede Watchlist

Mein Vetter Winnie reiht sich mühelos mit den großen New Yorker Gangster-Klassikern des 20. Jahrhunderts ein. Der Film sahnt ein Top-Rating von 85% auf Rotten Tomatoes ab und löst bis heute Lobgesänge auf Plattformen wie Reddit aus, wo Fans in ellenlangen Konversationen die denkwürdigsten Szenen aufzählen:

Von Anfang bis Ende einfach Comedy-Gold.

Wenn ihr den Film nachholen wollt, um herauszufinden, was Tante May so in den Neunzigern getrieben hat, könnt ihr Mein Vetter Winnie jetzt im Streaming-Abo bei Disney+ finden.