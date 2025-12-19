Der perfekte Bridgerton-Ersatz geht weiter: Staffel 1 könnt ihr aktuell kostenlos streamen

Wer vor der 4. Staffel Bridgerton bei Netflix im Januar noch eine ähnlich gelagerte Serie schauen will, kann sich von den dreieinhalb Stunden Miss Austen beglücken lassen, die nun sogar um Staffel 2 verlängert wurde.

In einem Monat kehrt Bridgerton bei Netflix mit Staffel 4 zurück. Wer über Weihnachten für die Wartezeit eine gelungene Ersatz-Serie sucht, sollte unbedingt Miss Austen schauen. Die vier Folgen der berührenden Erzählung streamen derzeit gratis und eine 2. Staffel ist auch schon bestellt.

Miss Austen fasst Staffel 2 ins Auge: Bridgerton-Fans sollten diese Serie unbedingt vor der Netflix-Rückkehr schauen

Es ist kein Geheimnis, dass Bridgerton bei Netflix für so manches romantische Abenteuer von Jane Austen inspiriert wurde. Die ebenfalls im Regency-England angesiedelten Liebesgeschichten der englischen Autorin bezaubern seit 200 Jahren Leser:innen und wurden mehrfach verfilmt. Die dieses Jahr gestartete Serie Miss Austen macht hingegen die Austen-Familie selbst zu den Hauptfiguren ihrer Erzählung und mischt Liebesgeschichten mit innigen Schwester-Beziehungen.

Im Jahr 1830 ist Jane Austen (Patsy Ferran) längst verstorben, von ihren Geschwistern aber unvergessen. Cassandra Austen (Keeley Hawes) findet die Briefe ihrer Schwester Jane, erinnert sich an die gemeinsame Vergangenheit und will die wertvollen persönlichen Schriftstücke gut verwahren. Schwägerin Mary (Jessica Hynes) drängt hingegen, die Zeilen öffentlich zu machen. Aber vielleicht braucht die junge Tochter einer Freundin, Isabella (Rose Leslie), ja genau den romantischen Rat aus dem Jenseits, den nur Janes geistige Erbin Cassandra ihr weitergeben kann? Mit Tom (Calam Lynch aus Bridgerton) und Henry (Max Irons) bieten sich auf jeden Fall ein paar attraktive Optionen an.

Obwohl die Serie Miss Austen mit ihren vier Folgen à 52 Minuten als abgeschlossene Erzählung funktioniert, berichtete Deadline nun, dass Staffel 2 offiziell vorbereitet wird. Nach dem großen Erfolg der britischen Verfilmung des Buchs Miss Austen * von Gill Hornby gab der Sender Masterpiece PBS die Fortsetzung in Auftrag.

Ob die Rückkehr dann als zweite Season oder doch eigene Miniserie namens Miss Austen Returns geführt wird, scheint derzeit noch unklar. Als Grundlage dient das in den 1820ern angesiedelte Buch The Elopement * von Gill Hornby über die Tochter von Jane Austens Nichte: Fanny Knight. Das Drehbuch schreibt erneut Andrea Gibb.

Hier streamt Miss Austen als Bridgerton-Ersatz

Staffel 1 von Miss Austen streamt derzeit mit allen 4 Folgen gratis in der Arte-Mediathek. Dort könnt ihr den britischen Bridgerton-Ersatz noch bis zum 10. März 2026 schauen.

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

