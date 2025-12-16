Der perfekte Ersatz für Knives Out 3 startet schon in wenigen Wochen bei Netflix

Ihr habt nach Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery Lust auf weitere Krimi-Unterhaltung bei Netflix? Dann solltet ihr euch die folgende Serie vormerken, die auf einem Roman von Whodunit-Göttin Agatha Christie verfilmt.

Ein geheimnisvoller Todesfall in einem luxuriösen Anwesen: Das war schon die Grundidee von Knives Out und Glass Onion: A Knives Out Mystery. Seit kurzem streamt der dritte Teil der Krimireihe mit Daniel Craig bei Netflix und obwohl Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery diesmal dem Täter in einer Kirchgemeinde nachspürt, bleibt das Grundrezept gleich. Ein Detektiv, viele Verdächtige und Motive.

Das große Vorbild für Rian Johnsons Knives Out-Filme war offensichtlich Autorin Agatha Christie. Wer von dieser kuscheligen Art Krimi-Unterhaltung nicht genug bekommt, kann sich bei Netflix demnächst die Neuverfilmung eines weniger bekannten Christie-Romans zu Gemüte führen – mit Sherlock-Star Martin Freeman im Cast!

In dem neuen Netflix-Krimi hat eine Party mörderische Folgen

Agatha Christie's Seven Dials heißt die Miniserie in drei Teilen, die auf ein englisches Anwesen im Jahr 1925 entführt. Eigentlich soll in dem Landhaus ausgelassen gefeiert werden, aber ein Streich endet in einem Todesfall. Daraufhin macht sich die junge Lady Eileen "Bundle" Brent (Mia McKenna-Bruce) daran, den Ereignissen auf den Grund zu gehen.

Zur weiteren Besetzung von Agatha Christie's Seven Dials gehören Enola Holmes-Star Helena Bonham Carter (als Lady Caterham) und Sherlock-Gehilfe Martin Freeman, der in die Rolle von Superintendent Battle schlüpft. Hauptdarstellerin Mia McKenna-Bruce feierte ihren Durchbruch mit dem Coming-of-Age-Drama How to Have Sex und wird demnächst in Sam Mendes' großem Beatles-Vierteiler zu sehen sein.

Krimi-Erfahrung hat auch Chris Chibnall, der für die Adaption verantwortlich ist, immerhin hat er die gefeierte Mörderhatz Broadchurch aus der Taufe gehoben. Umstrittener ist seine Arbeit als Showrunner bei Doctor Who zwischen 2018 und 2022.

Auch interessant:

Knives Out-Ersatz: Es gibt 2 Bücher über die Ermittlerin aus Seven Dials

Wie die Synopsis schon andeutet, handelt es sich bei Seven Dials nicht um einen Fall für Miss Marple oder Hercule Poirot, den beiden wohl bekanntesten Schöpfungen von Agatha Christie. Der zugrundeliegende Roman Der letzte Joker erschien 1929 und ist der zweite Fall der charmanten Hobby-Ermittlerin "Bundle" Brent. Ob Chibnall auch ihren ersten Einsatz, Die Memoiren des Grafen, adaptieren wird, ist noch nicht bekannt.

Agatha Christie's Seven Dials startet am 15. Januar 2026 bei Netflix.



