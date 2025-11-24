Der perfekte Sci-Fi-Film, bis neue Stranger Things-Folgen kommen: Aktuell streamt ein geniales 80er-Abenteuer völlig umsonst

Wer nach dem Ende von Stranger Things noch ein wenig in den wilden Sci-Fi-80ern verweilen will, ist bei diesem Film hier an der richtigen Adresse – und es gibt ihn sogar umsonst zu sehen.

Wir drehen die Uhr einmal zurück ins Jahr 1985. Ein Sci-Fi-Film erscheint, der Generationen prägen sollte und zum absoluten Kult werden sollte. Ach ja, und neben Zurück in die Zukunft gab es da noch einen Kandidaten, der seine eigene Fangemeinde aufbauen und die Fantasie von Kindern beflügeln sollte.

Explorers - Ein phantastisches Abenteuer bringt alles mit, was man sich von einem nostalgischen, liebenswerten Film für die ganze Familie nur wünschen kann. Das funktioniert heute noch wie damals und dürfte einige der erwachsenen Zuschauer:innen in eine Zeit zurückversetzen, in der alles ein bisschen einfacher und definitiv wesentlich magischer war. Den Film, der die Wartezeit auf neue Folgen von Stranger Things Staffel 5 perfekt überbrückt, gibt es aktuell kostenlos bei Pluto TV zu streamen.

In Explorers geraten drei clevere Jungs in ein unvergessliches Weltraumabenteuer

Ben (Ethan Hawke) träumt sich in jeder freien Minute in seine Lieblingsgeschichten rund um Aliens, unerschrockene Raumschiffkapitäne und große Abenteuer hinein. Als er eines Nachts von echten Schaltplänen für ein eigenes Raumschiff träumt, holt er seinen Freund Wolfgang (River Phoenix) dazu. Der ist ein selbsterklärtes Wissenschaftsgenie und weiß, was er zu tun hat.

Allein schaffen die beiden es jedoch nicht, mit ihren ersten Entdeckungen – sie stellen fest, dass sie tatsächlich ein ungewöhnliches Kraftfeld erzeugen können – wirklich weit zu kommen. Erst als der Mechaniker der Truppe, Darren (Jason Presson), dazustößt, ist die Truppe komplett. Gemeinsam bauen die drei ein voll funktionsfähiges Flugobjekt.

Bei ihren ersten Testflügen stellen sie bald fest, dass irgendetwas über den Bordcomputer mit ihnen zu kommunizieren versucht. Sie gehen dem Signal nach. Das führt sie jedoch nicht nur auf die Spur einer außergewöhnlichen Entdeckung, sondern sogar auf direktem Wege in fremde Galaxien.

Explorers bei Pluto TV ist die perfekte Mischung aus Kindheitstraum, Abenteuer und Nostalgie

Einmal ganz davon abgesehen, dass es rückblickend eine ganz eigene Faszination hat, Schauspieltalente wie Hawke und Phoenix in den buchstäblichen Kinderschuhen zu erleben, ist Explorers vor allem eins: ein wundervolles kleines Abenteuer für alle. Für die Kleinen, die Noch-nicht-ganz-so-Großen und die Großen, die noch einen Funken Magie in der Welt sehen können.

Alles an Explorers ist einladend. Das Kerntrio besteht aus runden, charismatischen und gewitzten Charakteren, die mit einer Menge Eigeninitiative, Witz und Einfallsreichtum an alle Probleme herangehen. Sie alle wachsen einem rasend schnell ans Herz. Noch dazu wecken sie den eigenen Entdeckergeist, egal, unter wie viel Erwachsenenverantwortung der zuvor begraben wurde.

Auch sämtliche Kulissen, Kostüme, Effekte atmen diese ganz besondere 80er-Atmosphäre, die heute noch genau deswegen so gut funktioniert, weil sie rundum charmant ist. In jedem Sinne des Wortes. Beim Anblick des Raumschiffs und der Aliens ist ein Lächeln vorprogrammiert. Und irgendwie schafft man es dann, sich mit den Explorers eine Runde weit weg zu träumen. Wie Ben, Wolfgang und Darren eben.

Wenn das nach der richtigen Dosis Abenteuer und 80er klingt, könnt ihr Explorers jetzt kostenlos und frei zugänglich bei Pluto TV streamen.

