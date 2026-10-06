Der perfekte Stranger Things-Ersatz nach Stephen King-Vorlage geht weiter: Erster Trailer zu Staffel 2

Wer Stranger Things schmerzlich vermisst, findet bald den perfekten Ersatz im Stream: Die Sci-Fi-Serie Das Institut setzt eine Stephen King-Vorlage um. Der erste Trailer zu Staffel 2 ist jetzt da.

Stranger Things ist seit diesem Jahr vorbei und viele Fans fragen sich, wie es weitergeht. Neben zwei Staffeln des Spin-offs Stranger Things: Tales From '85 finden sie aber abseits von Netflix den perfekten Ersatz: Die Sci-Fi-Serie Das Institut erzählt ebenfalls eine Geschichte über übernatürlich begabte Kinder, die sich gegen skrupellose Wissenschaftler:innen erwehren müssen – und basiert auf einem Roman von Stephen King. Der erste Trailer zu Staffel 2 ist jetzt erschienen:

Das Institut - S02 Trailer (Deutsch) HD

Sci-Fi nach Stephen King-Vorlage für Stranger Things-Fans: Darum geht's in Das Institut

Das Institut beginnt mit dem 12-jährigen Luke (Joe Freeman), der mitten in der Nacht entführt und in das titelgebende Institut verschleppt wird. Wissenschaftler:innen unter der Leitung der skrupellosen Julia Sigsby (Mary-Louise Parker) versuchen dort, die außergewöhnlichen psychischen Kräfte mehrerer Kinder zu extrahieren.

Schnell freundet sich Luke mit anderen begabten Mitstreiter:innen wie Kalisha (Simone Miller) und Avery (Viggo Hanvelt) an. Schließlich läuft er auch dem Ex-Polizisten Tim Jamieson (Ben Barnes) in die Arme, der sich zum Beschützer der Kinder entwickelt.

In Staffel 2 gibt es mehrere neue Gesichter zu sehen: Games of Thrones-Alumnus Alfie Allen spielt etwa den exzentrischen Tech-Milliardär Nolan Reeves, der das Institut bei der Suche nach den Kindern unterstützen soll.

Das Institut basiert auf dem gleichnamigen Roman von Stephen King, der nach Erscheinen 2019 lange die New York Times Bestsellerliste anführte. Staffel 2 entfernt sich allerdings von der im Buch entworfenen Geschichte und geht eigene Wege.

Wo gibt es Das Institut zu streamen und wann kommt Staffel 2?

Die erste Staffel von Das Institut gibt es mit acht Folgen auf dem Streamingdienst MGM+ zu sehen, der als Zusatzkanal über Amazon Prime Video verfügbar ist. Darüber hinaus steht die Auftaktstaffel seit dem heutigen 6. Oktober 2026 auch erstmals als kostenloser Stream in der ZDF Mediathek bereit. Bei ZDFneo läuft feiert die 1. Folge heute um 22:35 Uhr ihre Free-TV-Premiere.

Staffel 2 erscheint ab dem 8. November bei MGM+ und wird je sonntags in wöchentlichem Rhythmus ausgestrahlt.