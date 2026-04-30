Der perfekte Yellowstone-Ersatz von Netflix geht weiter: Erste Bilder enthüllen Start der Western-Serie im Sommer

Nachdem Netflix in den letzten Jahren zahlreiche Western-Serien abgesetzt hat, konnte dieser Titel überleben. In wenigen Monaten geht es mit Staffel 2 weiter.

Durch Taylor Sheridans Yellowstone-Universum hat das Western-Genre im Serienbereich in den letzten Jahren eine große Rückkehr erlebt und auf sämtlichen Plattformen zahlreiche Nachahmer nach sich gezogen. Während Netflix gleich mehrere neue Serien ins Programm aufgenommen hat, haben davon jedoch nur wenige überlebt. So mussten etwa Titel für Territory oder The Abandons nach nur einer Staffel wieder das Handtuch werfen.

Nicht so Ransom Canyon, das Western-Drama, das im letzten Jahr zum Oeuvre des Streamers stieß und tatsächlich um eine 2. Season verlängert wurde. Und diese soll bereits in wenigen Monaten bei Netflix eintreffen.

Ransom Canyon Staffel 2 kommt im Sommer 2026: Western-Serie geht bei Netflix weiter

Wie Deadline berichtet, wird sich Ransom Canyon am 23. Juli 2026 für die 2. Staffel wieder auf den Sattel schwingen. Die Western-Serie steht dann mit acht brandneuen Folgen im Netflix-Programm bereit, die allesamt auf einen Schlag erscheinen.

Ransom Canyon basiert auf der erfolgreichen Romanreihe von Jodi Thomas und dreht sich um mehrere Familien, die im Texas Hill County um die Vorherrschaft über ihr Land und den Erhalt ihrer Ranches kämpfen. Staffel 2 wird die Geschichte nun weitererzählen. Die offizielle Logline der kommenden Season lautet wie folgt:

Staffel 2 setzt sechs Monate nach den Ereignissen aus Staffel 1 an, wo Rancher Staten Krikland (Josh Duhamel) darum kämpft, sein Vermächtnis wiederzugewinnen, nachdem er als Treuhänder seiner Familienranch Double K Ranch zurückgesetzt wurde, während Musikerin Quinn O'Grady (Minka Kelly) entscheiden muss, ob ihr Herz wirklich der Kleinstadt gehört, aus der sei einst ausbrechen wollte, oder dem schnelllebigen New York City.

Sind sie vom Schicksal verfeindete Liebende, oder dazu bestimmt, zusammen zu sein? In Ransom Canyon sind wahre Liebesgeschichten kompliziert und es immer wert, darauf zu warten.

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Western-Fortsetzung bei Netflix: Erste Bilder zu Ransom Canyon Staffel 2 enthüllt

Neben dem Startdatum und der offiziellen Logline wurden ebenfalls erste Bilder zur neuen Season von Netflix veröffentlicht. Eine Auswahl könnt ihr euch hier anschauen:

In Staffel 2 stoßen unter anderem Patricia Clarkson (Shutter Island) als Quinns Mutter Claire O'Grady, Steve Howey (Shameless) als Statens Halbbruder Levi und Heidi Grace Engerman (Candyman) als Yancy Greys mysteriöse Ehefrau zum Cast.

Darüber hinaus kehren neben Josh Duhamel und Minka Kelly unter anderem Lizzy Greene (The Internship), Garrett Wareing (The Long Walk) und Jack Schumacher (Top Gun: Maverick) zurück. April Blair (The Shannara Chronicles) fungiert bei Ransom Canyon als Schöpferin, Showrunnerin und ausführende Produzentin.

Podcast: Die 15 besten Serien im Mai bei Netflix & Co.

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien im Mai, die bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. starten, stellen wir euch in der Monatsübersicht vor:

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Die 15 Highlights im Mai umfassen neben der neuen Netflix-Mysteryserie der Stranger Things-Macher und Amazons Crime-Serie Spider-Noir auch das Spin-off einer der besten Sci-Fi-Serien unserer Zeit sowie die nächste neue Yellowstone-Serie.

