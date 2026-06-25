Der perfekte Yellowstone-Ersatz von Netflix geht weiter: Erster Trailer zu Staffel 2 entfesselt den nächsten Western-Kampf

Western-Fans durften sich letztes Jahr über eine neue Serie im Netflix-Programm freuen. Jetzt geht die Geschichte in Staffel 2 weiter, zu der es den ersten Trailer gibt.

Mit Yellowstone hat Taylor Sheridan das Western-Genre in die Serienlandschaft des 21. Jahrhunderts befördert und seitdem viele Nachahmer gefunden. Das auch auf Netflix, wo in den letzten Jahren Titel wie Territory und The Abandons erschienen sind, die sich jedoch nicht über eine 1. Staffel hinaus halten konnten.

Anders verhält es sich bei Ransom Canyon, die letztes Jahr bei Netflix gestartet ist und bereits kurz darauf um eine 2. Staffel verlängert wurde. Jetzt dürfen sich Fans über den ersten Trailer zur Fortsetzung freuen.

Seht hier den ersten Trailer zu Ransom Canyon Staffel 2:

Ransom Canyon - S02 Trailer (Deutsch) HD

Ransom Canyon bei Netflix: Western-Serie kehrt mit Staffel 2 zurück

Ransom Canyon dreht sich um mehrere Familien, die im Texas Hill County um die Vorherrschaft über ihr Land und den Erhalt ihrer Ranches kämpfen. In der 2. Staffel wird diese Geschichte nun sechs Monate nach den Ereignissen aus der Auftaktseason fortgesetzt.

Rancher Staten Kirkland (Josh Duhamel) wurde als Treuhändler seiner Familienranch Double K zurückgesetzt und versucht sich nun sein Vermächtnis wiederzuerkämpfen. Musikerin Quinn O'Grady (Minka Kelly) muss währenddessen entscheiden, ob ihr Herz wirklich dem Texas Hill County gehört, oder es sie doch in die Großstadt nach New York zieht. Wo ihre Liebesgeschichte hingeht, werden die neuen Folgen zeigen.

Neben Josh Duhamel und Minka Kelly werden in der Fortsetzung unter anderem Patricia Clarkson (Shutter Island), Steve Howey (Shameless) und Heidi Grace Engerman (Candyman) zu sehen sein.

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Wann kommt Ranson Canyon Staffel 2 zu Netflix?

Lange dauert es jetzt nicht mehr, bis es mit der Western-Serie bei Netflix weitergeht. Die 2. Staffel von Ransom Canyon erscheint am 23. Juli 2026 bei dem Streamer. Die neue Season umfasst acht Folgen, die wieder auf einen Schlag veröffentlicht werden.

Ransom Canyon basiert auf der erfolgreichen Romanreihe von Jodi Thomas, die mittlerweile acht Romane und zwei Novellen umfasst. Die Serie wurde von April Blair (The Shannara Chronicles) für Netflix entwickelt.