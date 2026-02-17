"Der quälendste Karrierefehler": Ashley Judd las das Drehbuch nicht einmal für den Film, der mit 7 Oscars nominiert wurde

Ashley Judd verzichtete auf einen Blick in ein Drehbuch und musste hinterher feststellen, dass sie einen der erfolgreichsten Filme überhaupt verpasst hatte.

Für Ashley Judd (She Said) wurde Unterwegs nach Cold Mountain zu einer ständigen Ermahnung daran, dass es sich lohnt, in jedes Drehbuch reinzuschauen. Der Film kam groß raus und Judd wurde zu spät klar, was ihr da eigentlich entgangen war.

Ashley Judd verpasste ihre Chance in Cold Mountain mitzuspielen, da sie das Drehbuch schlicht ignorierte

Wie Far Out Magazine berichtete, enthüllte Schauspielerin Ashley Judd neulich im Interview mit Marie Claire ein spannendes Detail aus ihrer Vergangenheit. Denn allem Anschein nach wurde ihr eine Rolle in Unterwegs nach Cold Mountain angeboten – die sie mehr oder weniger ablehnte.

Ashley Judd selbst bezeichnete diese Entscheidung als "quälendsten Karrierefehler" und führte weiter aus:

Ich habe mir nicht die Mühe gemacht, das Drehbuch zu Cold Mountain zu lesen. Ich hatte gerade geheiratet.

Die Darstellerin hatte im Jahr 2001 gerade den Rennfahrer Dario Franchitti geheiratet. Ungefähr zur selben Zeit landete wohl besagtes Skript bei ihr. Eine folgenschwere Entscheidung, denn das Drama unter der Regie von Anthony Minghella (Der talentierte Mr. Ripley) wurde mit nicht weniger als sieben Oscars nominiert, erhielt also einiges an Aufmerksamkeit.

Bei Unterwegs nach Cold Mountain handelt es sich um eine Literaturverfilmung nach einem Historienroman von Charles Frazier. Sie erzählt die Geschichte des desertierten Soldaten Inman (Jude Law) und der Pfarrerstochter Ada (Nicole Kidman), die durch den Amerikanischen Bürgerkrieg auseinandergerissen werden.

In dem Film traten zahlreiche bekannte Darsteller:innen auf wie Renée Zellweger (Bridget Jones – Schokolade zum Frühstück) oder Donald Sutherland (Miranda's Victim). Besonders Renée Zellweger konnte mit dem Oscar für die Beste Nebenrolle eine wesentliche Auszeichnung gewinnen.

Insgesamt wurde der Film sieben Mal mit dem Oscar nominiert, beispielsweise in den Kategorien Bester Film oder Beste Regie. Damit brachte es Unterwegs nach Cold Mountain zu filmischen Ruhm. Könnte Ashley Judd heute zu jenem Moment zurück spulen: Sie hätte wohl einen Blick in das Drehbuch riskiert.