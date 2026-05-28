Der Reacher-Schöpfer lehnte zweimal die Arbeit an James Bond ab – das sind seine Gründe

Mit Reacher hat er eine der ikonischsten Heldenfiguren der Gegenwart geschaffen. Mit James Bond wollte Lee Child allerdings nichts zu tun haben. In einem neuen Interview verrät er, warum.

Aktuell läuft die Suche nach einem neuen James Bond-Darsteller. Geplant ist, die beliebte Agentenreihe unter dem Dach von Amazon MGM Studios im großen Stil neu aufzulegen. Als Regisseur wurde bereits Dune-Regisseur Denis Villeneuve engagiert. Das Drehbuch stammt von Peaky Blinders-Schöpfer Steven Knight.

Welche Geschichte sie erzählen, steht noch nicht fest. Möglich wäre eine komplett neue Story rund um den Agenten im Geheimdienst Ihrer Majestät. Möglich wäre aber auch eine Adaption der Romane von 007-Erfinder Ian Fleming. Wie sich herausstellt, hätte es auch Bond-Bücher von niemand Geringerem als Lee Child geben können.

Reacher-Schöpfer Lee Child lehnte James Bond zweimal ab

Lee Child ist ein britischer Autor, der vor allem für seine Thriller rund um den ehemaligen Militärpolizisten Jack Reacher bekannt ist. 30 Geschichten existieren bisher, zwei davon wurden mit Tom Cruise fürs Kino verfilmt. Darüber hinaus verkörpert Alan Ritchson die Figur überaus erfolgreich in der Amazon-Serie Reacher.

Im Interview mit The Sunday Times verrät Child nun, dass er gleich zweimal vom Fleming Estate gefragt wurde, für die Bond-Reihe Romane zu schreiben:

Sie wollten, dass ich es mache, aber ich habe abgelehnt. Warum sollte ich Bond-Bücher für 50 Prozent der Tantiemen schreiben, wenn ich mit den Reacher-Büchern 100 Prozent bekomme? Sie kamen noch einmal auf mich zu und fragten mich ein zweites Mal, und ich habe wieder abgelehnt.

Child ging es allerdings nicht nur um die finanziellen Aspekte:

Ich fühlte mich letztendlich bestätigt, weil ich die Figuren nicht mochte. Ich fand sie etwas verkrampft, und da Bond so typisch für die 1950er Jahre ist, funktioniert das in der heutigen Zeit nicht mehr.

Lee Child und das Fleming Estate wurden keine Freunde

Auch später sollten Child und das Fleming Estate nicht zueinanderfinden, als der Autor gefragt wurde, ein Vorwort für die Neuauflage der Blofeld-Trilogie (Feuerball, im Geheimdienst Ihrer Majestät und Man lebt nur zweimal) zu schreiben. Child reichte einen Entwurf ein und kritisierte Bonds schottische Identität:

Ich sagte, dass Bond, obwohl Fleming eine entfernte Verbindung zu Schottland hatte, nichts Schottisches an sich habe. Nachdem Sean Connery begonnen hatte, ihn in den Filmen zu spielen, wurden die nachfolgenden Bücher ziemlich schottisch. Das war eindeutig der Autor, der dem Schauspieler folgte.

Child wurde vom Fleming Estate gebeten, sein Vorwort zu überarbeiten. Er weigerte sich, sodass das Vorwort nie veröffentlicht wurde. Bezahlt wurde er trotzdem. Das Fleming Estate wandte sich derweil an andere Autoren, die im Lauf der Zeit ihre Spuren bei Bond hinterlassen haben. Child wäre jedoch fraglos der größte Coup gewesen.

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Bei Reacher zu bleiben, dürfte sich für Child aber definitiv gelohnt haben. Dank der Amazon-Serie ist das Franchise populärer denn je. Bond muss dagegen erst einmal herausfinden, wie die nächste 007-Ära genau aussehen soll, nachdem sich Daniel Craig von der Rolle des Geheimagenten mit der Lizenz zum Töten verabschiedet hat.