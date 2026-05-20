Der Rick and Morty-Film kommt wirklich – und der Regisseur könnte nicht besser passen

Seit Jahren ist er im Gespräch, nun hat er einen Regisseur gefunden: Der Film zur Sci-Fi-Serie Rick and Morty kommt tatsächlich und wird von einem Veteranen des Franchise inszeniert.

Das groteskeste Multiversum aller Zeiten wächst und gedeiht. So wirkt es jedenfalls mit Blick auf die neueste Meldung von Exklusiv-Jäger Jeff Sneider , dessen Worte bereits laut Cinemablend bereits bestätigt sind: Ein Rick and Morty-Film kommt. Und die Regie übernimmt kein geringerer als Franchise-Experte Jacob Hair.

Wer ist der Regisseur des Rick and Morty-Films?

Jacob Hair wird eingefleischten Rick and Morty-Fans ein Begriff sein: Seit Staffel 4 ist er Teil des Teams der Rick and Morty-Serie und fungiert mittlerweile häufiger als sogenannter Supervising Director. So auch bei der kommenden 9. Staffel, die laut Co-Erfinder Dan Harmon das beste Beispiel für Hairs Talent sein soll.

Er ist ein absoluter Rockstar [...] Er ist einfach unser Mann dafür und hat bei der Serie die großartigste Arbeit geleistet. Er ist wie die Regisseur-Version von Donald Glover [aus Community] – ich weiß nicht, ob er überhaupt irgendwelche Schwächen hat. Falls ja, haben wir sie noch nicht gefunden. [...] Also wenn euch Staffel 9 gefällt, [freut euch auf den Film].

Schaut euch hier den englischen Trailer zu Staffel 9 von Rick and Morty an:

Rick and Morty - S09 Trailer 2 (English) HD

Seine Sporen verdiente Hair unter anderem als Storyboardkünstler und Regieassistent in Serien wie King of the Hill, Family Guy und American Dad.

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Wann und wohin kommt der Rick and Morty-Film?

Über die Personalie Jacob Hair hinaus ist allerdings bisher nur wenig über den Rick and Morty-Film bekannt. Sneiders Gerüchte-Bericht zufolge soll es sich eher um ein in sich abgeschlossenes Abenteuer als um einen Film handeln, der die Serienstory maßgeblich beeinflusst.

Viele Fans werden sich insbesondere fragen, wann und wo sie den Film zu sehen bekommen. Ein offizielles Startdatum existiert bisher nicht, wir rechnen aber nicht vor 2028 mit einer Veröffentlichung. Ob er in den Stream oder auf die Leinwand kommt, muss ebenfalls noch enthüllt werden.