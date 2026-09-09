Der schlechteste Cop des Kinojahres: Ich habe lange nicht mehr so bei einem Actionfilm gelacht

Kultregisseur SABU schickt einen Cop mit Gedächtnislücken in einen Entführungsfall. Arrested Memory ist eine extrem unterhaltsame Action-Eskalation, die erstaunlich viele Lacher bereithält.

Wer kennt das nicht? Da schweifst du bei einem Polizei-Zugriff kurz gedanklich ab, und schon verbluten deine Kollegen auf dem Boden eines Clubs in Taipeh. So ergeht es Detective Lee im neuen Actionfilm Arrested Memory des japanischen Kultregisseurs SABU (Mr. Long).

Die Diagnose des desaströsen Einsatzes: stressinduzierter Gedächtnisverlust. Lee ist schlicht ein dermaßen guter Cop, dass sein Körper die Segel streicht. Das hält den Polizisten in der Action-Raserei nicht davon ab, sich kopfüber in einen Entführungsfall zu stürzen. Und ich war drüber, denn ich habe lange nicht mehr so viel gelacht wie bei diesem Actionfilm.

In Arrested Memory sorgt das löchrige Gedächtnis eines Cops für Chaos

Arrested Memory beginnt wie geschätzt 1.773 andere Actionfilme, in denen ein traumatisierter Cop sich durch einen neuen Einsatz von seiner Schuld reinwaschen muss – und rast dann in eine komplett andere Richtung. Statt einer John-Woo-Gedächtnis-Tragödie über heroische Gesetzeshüter erwartet euch nämlich eine Actionkomödie, die die Versatzstücke des Genres konsequent auf die Spitze treibt, bis kein Auge mehr trocken bleibt. Lee (Ethan Juan) leidet unter massiven Gedächtnislücken und vergisst auf dem Weg zur Arbeit regelmäßig, warum er gerade im Auto sitzt. So auch, als der kleine Sohn eines japanischen Geschäftsmanns entführt wird.

Statt eine Auszeit zu nehmen, rast Lee mit dem Auto durch die Straßen, tritt unvermittelt auf die Bremse, nimmt erst mal einen Meth-Süchtigen fest und fährt mit ihm gleich weiter zur Villa des Erpressten. Dort erweist sich der großmäulige Drogenabhängige schon bald als kompetenter in der Suche nach dem Jungen als die anwesenden Cops.

Diese komplett hanebüchene Wendung würde in einem halbwegs seriösen Polizeifilm baden gehen, aber in der absurden Logik von Arrested Memory kommt Lee damit durch. Wenn andere Actionfilme ihre Cops abfeiern können, obwohl sie eine Regel nach der anderen brechen, dann lasst Detective Lee doch seinen Spaß!

Das ist aber noch der harmlose Teil, denn wie der vergessliche Detective Lee die Geldübergabe gegen die Wand beziehungsweise in den Graben fährt, muss man gesehen haben.

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In dem Actionfilm gibt's viel Herz und eine der lustigsten Szenen des Kinojahres

Die aufgedrehten Figuren und der schlechteste Cop dieses Kinojahres – die geballte Inkompetenz von Arrested Memory könnte auf die Nerven gehen, würde uns SABU nicht mit außerordentlich stilvollen Actionszenen bestechen.

Die Fights kombinieren Gun-Fu und Judo, wie es seit Johnnie Tos Meisterwerk Throw Down nicht mehr zu sehen war. Farbenprächtig, elegant choreographiert und keine Sekunde zu lang sind die Kampf-Einlagen. Die Action wird genauso präzise arrangiert wie einer der lustigsten Gags, die ich seit Liam Neesons unterschätztem Neustart von Die nackte Kanone im Kino gesehen habe. Ich sage nur so viel: Lee versucht, eine Hoteltür aufzutreten, mit Konsequenzen, die das Publikum in Venedig in schallendes Gelächter versetzt haben.

Arrested Memory tänzelt zwischen aufrichtiger Action und Cop-Parodie. Nebenbei stellt die mega-unterhaltsame Story bloß, wie willig wir übergriffiges und unrechtes Verhalten der Polizei in Filmen akzeptieren, solang sie nur cool dabei aussehen. Dass das Ganze mit erzählerischem Adrenalin und erstaunlich viel Herz vollgestopft ist, macht SABUs neuesten Streich nur noch sympathischer.

Ich habe Arrested Memory beim diesjährigen Filmfestival in Venedig gesehen, wo der Actionfilm außerhalb des Wettbewerbs gezeigt wird. Es gibt noch keinen deutschen Starttermin.