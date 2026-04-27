"Der schönste Film, den ich nie wieder sehen will": Nur 3 Monate nach Kinostart kommt heiß diskutierter Film ins Streaming-Abo

Die Neuverfilmung eines absoluten Romanklassikers ist erst Mitte Februar im Kino gestartet, doch sehr bald streamt die kontrovers diskutierte Adaption mit Mega-Stars schon im Abo.

Einer der bisher umstrittensten Kinofilme 2026 feiert sehr bald seine Streaming-Abo-Premiere. In wenigen Tagen könnt ihr Wuthering Heights - Sturmhöhe erstmals ohne Zusatzkosten in eurem Heimkino schauen. Emerald Fennells Adaption des Literaturklassikers von Emily Brontë aus dem Jahr 1847 führt in eine zerstörerische Liebesgeschichte, die auf viel Style, provokante Freizügigkeit und Star-Power in Form von Margot Robbie (Barbie) und Jacob Elordi (Saltburn) in den Hauptrollen setzt.

An den weltweiten Kinokassen konnte diese neue Wuthering Heights-Version über 241 Millionen Dollar einspielen und gilt mit 80 Millionen Dollar Budget somit als Erfolg. Falls ihr den Film verpasst habt oder nochmal in den eigenen vier Wänden nachholen wollt, braucht ihr nur ein Abo eines ganz bestimmten Streaming-Dienstes.

Provokante Wutherings Heights-Neuverfilmung streamt in wenigen Tagen bei HBO Max

Wie aus einer aktuellen Pressemitteilung hervorgeht, streamt Wuthering Heights - Sturmhöhe von 2026 ab dem 1. Mai exklusiv im Abo von HBO Max.

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Im Film von Fennell wird das Waisenkind Heathcliff (Elordi) im 19. Jahrhundert als Pflegesohn in die wohlhabende Familie Earnshaw aufgenommen. Hier ist er auf dem riesigen Anwesen Wuthering Heights zunächst ein Außenseiter, doch dann verliebt er sich in die Earnshaw-Tochter Catherine (Robbie). Die Gefühle zwischen den beiden werden mit den Jahren immer komplizierter und vor allem zerstörerischer.



Hier könnt ihr euch nochmal die Video-Review von meiner Kollegin Beatrice Osuji anschauen:

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In ihrer Kritik bemängelt unsere Video-Produzentin die großen inhaltlichen Veränderungen, die die Regisseurin gegenüber der Vorlage vorgenommen hat. Auch wenn diese Wuthering Heights-Adaption grandiose Bilder vorzuweisen hätte, sind die kreativen Freiheiten und ärgerlichen Unterschiede für Beatrice zu groß, um den Film wirklich gut finden zu können.

Ab dem 1. Mai könnt ihr euch selbst ein Bild von Wuthering Heights - Sturmhöhe im Streaming-Abo von HBO Max machen.

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