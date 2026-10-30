Heute läuft einer der besten Kriegsfilme im TV, aber lasst den Fernseher lieber aus

Die Gelegenheit nutzen wir, um ausdrücklich davor zu warnen, den Kriegsfilm in dieser Form zu schauen. Wieso er generell sehenswert ist, lest ihr in diesem TV-Tipp.

Wer die ersten zehn Minuten von Der Soldat James Ryan gesehen hat, wird die Bilder wahrscheinlich nie wieder vergessen (können). Sie zählen mit zum heftigsten und drastischsten, was das Genre der Kriegsfilme so zu bieten hat. Es sei denn, ihr schaut euch nur die gekürzte Fassung an, die heute im TV ausgestrahlt wird.

Sat.1 zeigt am heutigen Samstag, dem 7. November ab 20:15 Uhr nämlich die um über 5 Minuten gekürzte FSK 12-Version des Films. Eine ungekürzte Wiederholung kommt aber immerhin in den frühen Morgenstunden ab 1:15 Uhr. Ansonsten würden wir euch den Stream ans Herz legen.

Steven Spielbergs Der Soldat James Ryan kommt heute im TV: Darum geht's

Im Zweiten Weltkrieg soll ein Trupp Soldaten hinter feindlichen Linien einen vermissten Fallschirmjäger ausfindig machen und zurück nach Hause bringen. Dabei handelt es sich um James Ryan (Matt Damon), dessen Brüder allesamt schon im Krieg gestorben sind, weshalb er als letzter Sohn seiner Mutter für sie gerettet werden soll.

Diese undankbare Aufgabe kommt Captain John Miller (Tom Hanks) und seinen Soldaten zu, die zu diesem Zweck am D-Day in der Normandie teilnehmen. Die Invasion der Alliierten läuft aber bekanntermaßen alles andere als rund, und so hat der Trupp mit schwerwiegenden Problemen und Verlusten zu kämpfen.

Was Der Soldat James Ryan mit Tom Hanks und Matt Damon so einzigartig gut macht

Wir können wie gesagt nur dringend davon abraten, die so massiv gekürzte FSK 12-Version dieses Kino-Meisterwerks zu schauen. Sie verliert in den wichtigsten, eindrücklichsten und härtesten Momenten einfach enorm viel an der sonst so niederschmetternden Wucht.

Mehr dazu: Wie Der Soldat James Ryan die Filmwelt verändert hat

Die Landung in der Normandie zählt nämlich zum schlimmsten, was man sich in Sachen Kriegsfilm so ansehen kann. Hier wird das absolute Inferno entfesselt, wir erleben die höllischen Qualen der verstümmelten Soldaten hautnah mit und versinken im Chaos der Hilflosigkeit. Nichts daran ist noch irgendwie heldenhaft oder erstrebenswert, hier wird einfach nur im Dreck gestorben.

Das macht zwar keinen Spaß, ist aber so brachial, so realistisch und gnadenlos inszeniert, dass man es wirklich mindestens einmal gesehen haben sollte. Der Soldat James Ryan wurde dann unter anderem auch dafür mit fünf Oscars ausgezeichnet, für weitere sechs nominiert und hat auch bei vielen anderen Preisverleihungen massiv abgeräumt.