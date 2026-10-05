Das gibt es selten: Eine der beliebtesten Amazon-Serien überhaupt streamt ab heute kostenlos

Eine der beliebtesten Serien von Amazon Prime Video könnt ihr komplett gratis streamen und im TV schauen. Alle 3 Staffeln werden erstmals kostenlos verfügbar.

Es immer noch eine Seltenheit, dass beliebte Serien, die bei Amazon Prime Video oder anderen Streamingdiensten als Original gestartet sind, irgendwann ihren Weg ins Free-TV schaffen. So feierte etwa die Herr der Ringe-Serie Die Ringe der Macht aus dem Hause Amazon letztes Jahr mit beiden Staffeln ihre Premiere bei ZDFneo, wo sie noch einmal einem neuen Publikum zugänglich wurde.

Das Gleiche betrifft jetzt einen weiteren großen Amazon-Hit, der ebenfalls seinen Weg ins öffentlich-rechtliche Fernsehen findet: Der Sommer, als ich schön wurde.

Der Sommer, als ich schön wurde kommt ins Free-TV und in die kostenlose Mediathek

Der Sommer, als ich schön wurde ist 2022 bei Amazon Prime Video gestartet und hat sich in den letzten Jahren zu einer der beliebtesten Serien des Streamers entwickelt. Die Staffeln hielten sich jeweils wochenlang in den Serien-Charts, allein Staffel 3 konnte laut dem Hollywood Reporter innerhalb der ersten 70 Tage auf der Plattform über 70 Millionen Views generieren. Dazu löste die Serie auf Social Media besonders auf Instagram und TikTok hitzige Diskussionen aus, für welchen Jungen sich die Jugendliche Belly (Lola Tung) am Ende entscheiden soll.

Denn in der Serie verbringt Belly jeden Sommer in der fiktiven Küstenstadt Cousins im Haus der besten Freundin ihrer Mutter und trifft dort auf die grundverschiedenen Brüder Conrad (Christopher Briney) und Jeremiah (Gavin Casalegno), die schnell zum Teil ihrer Familie werden. Während Belly schon immer von Conrad geschwärmt und Jeremiah eher als besten Freund gesehen hat, verändern sich ihre Gefühle mit der Zeit. Und so entspinnt sich eine Jahre umspannende Dreiecksgeschichte.

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Die Serie basiert auf der gleichnamigen Romanreihe von Jenny Han (To all the Boys I've Loved Before), die drei Teile umfasst. Diese wurden bisher in drei Staffeln bei Amazon Prime Video von Han selbst als Serienschöpferin adaptiert, doch das ist noch nicht alles. Nächstes Jahr soll ein großer Finalfilm für Der Sommer, als ich schön wurde folgen und die Geschichte von Belly, Conrad und Jeremiah abschließen.

Wann und wo kommt Der Sommer, als ich schön wurde im TV und Stream?

Am 14. November 2026 ab 10:00 Uhr ziehen alle Episoden der Serie in die ZDF Mediathek ein, wo sie komplett gratis jederzeit und so oft ihr wollt abgerufen werden können. Daraufhin folgt für die ersten sechs Folgen der 1. Staffel ebenfalls eine Free-TV-Premiere bei ZDFneo. Hier findet ihr alle bisher bekanntgegebenen Ausstrahlungstermine:

Sonntag, 15. November 2026: Folge 1 - 2

Sonntag, 22. November 2026: Folge 3 - 4

Sonntag, 29. November 2026: Folge 5 - 6

Wann die weiteren Ausstrahlungstermine folgen, wird ZDFneo wahrscheinlich in den nächsten Wochen bekanntgeben. Darüber hinaus könnt ihr alle Folgen der Serie natürlich auch weiterhin im Abo bei Amazon Prime Video streamen.