Der Sommer ist gerettet: In 9 Tagen kommt die beste Fantasy-Reihe aller Zeiten zu Netflix

Netflix hat sich für den Sommer die beste Fantasy-Reihe überhaupt gesichert. Schon in wenigen Tagen könnt ihr ganz tief in eine der schönsten Welten überhaupt eintauchen: Mittelerde.

Der nächste Herr der Ringe-Film im Kino lässt noch lange auf sich warten. Dafür ist Netflix ins Archiv von Warner Bros. eingetaucht und hat sich die gefeierte Trilogie von Peter Jackson gesichert. Bereits in wenigen Tagen treffen die epischen Fantasy-Abenteuer im Streaming-Abo ein – und das ist tatsächlich etwas Besonderes.

Fantasy-Meisterwerk bei Netflix: Der Herr der Ringe

In den vergangenen Jahren waren die Herr der Ringe-Filme vor allem bei Amazon Prime, RTL+ und WOW im Stream verfügbar. Seit Anfang des Jahres ist zudem Warners Streaming-Dienst HBO Max die erste Anlaufstelle. Umso schöner, dass wir auch mal via Netflix in das sagenhafte Fantasy-Universum eintauchen können.

Falls ihr diesen Sommer irgendwann mal Langeweile haben sollt, wisst ihr also genau, wo ihr die beste Blockbuster-Unterhaltung findet. Denn Jacksons Herr der Ringe-Trilogie wartet mit purem Bombast und einer perfekt umgesetzten Geschichte auf, die in einem dermaßen befriedigenden Finale mündet, wie man es selten erlebt.

Wenn ihr einen Fantasy-Marathon plant, kann euch Der Herr der Ringe einen ganzen Samstag oder Sonntag begleiten. Es empfiehlt sich aber auch, die Filme über drei Abende verteilt zu schauen – so hat jedes Kapitel ausreichend Zeit, um sich in seiner wahren Größe zu entfalten. Und in puncto Größe wird hier echt einiges geboten.

Alle Herr der Ringe-Filme bei Netflix:

Angefangen bei den umwerfenden Landschaftsaufnahmen von Neuseeland bis zu den gewaltigen Schlachten, die vor den Toren von Helms Klamm und Minas Tirith ausgetragen werden: Der Herr der Ringe hört niemals auf, in die Weite zu gehen und dieses alles entscheidende Abenteuer in ein ultimatives Epos zu verwandeln.

Getragen von einem mitreißenden Soundtrack, der uns die Figuren und Orte auf tonaler Ebene entdecken lässt, dringen die Herr der Ringe-Filme immer tiefer in die Seele von Mittelerde ein. Irgendwann fühlen wir selbst die steinigen Berge von Morder und das sanfte Gras des Auenlands, so greifbar und nah wirkt plötzlich alles.

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Wann kommen die Herr der Ringe-Filme zu Netflix?

Ab dem 7. Juni 2026 könnt ihr euch bei Netflix auf die Reise zum Schicksalsberg begeben. Doch das ist noch lange nicht alles. Ende des Monats nimmt der Streamer ebenfalls den Animationsfilm Der Herr der Ringe: Die Schlacht der Rohirrim ins Abo auf, der ein noch viel früheres Kapitel aus der Geschichte von Mittelerde erzählt.