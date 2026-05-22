Der Start von Joko und Klaas lief katastrophal: Warum sich MTV trotz schlechter Quoten durchsetzen konnte

Joko und Klaas standen zusammen das erste Mal für MTV Home vor der Kamera. Doch nun verrät einer der Entertainer, dass ihre erste gemeinsame Show eigentlich ein riesiger Flop war.

Heute kann man es sich nicht mehr vorstellen, doch es gab eine Zeit, in der Joko und Klaas noch ziemlich unbekannt waren. Beide machten jeweils ihr eigenes Ding und kamen dann schließlich mit MTV Home das erste Mal als TV-Duo zusammen. Doch so sehr das die Blaupause für ihren zukünftigen Erfolg war, umso erfolgloser war die Show eigentlich, wie Klaas nun verrät.



"Das hat niemand geguckt": Klaas verrät, wie schlecht MTV Home eigentlich lief

Klaas Heufer-Umlauf war im April beim Streamer und YouTuber "HandofBlood" zu Gast. Beide gingen zusammen auf eine nostalgische Reise in die Vergangenheit und schauten sich Clips aus ihrer jeweiligen Vergangenheit an. Dabei merkte der Streamer an, dass ihn MTV Home stark beeinflusst hat.



So könnt ihr die erste Folge MTV Home komplett kostenlos schauen:

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HandofBlood erzählte von seinen Kanalanfängen und den wenigen Follower:innen, die er zu Beginn hatte. Doch da warf Klaas ein, dass es bei MTV Home am Anfang genauso schlecht lief: "[Um] 15:30 Uhr lief das [...] das hat niemand geguckt". Dabei lachte er sogar bei der Erzählung, wie schlecht die Quoten eigentlich waren: "In den normalen Quotenmessgeräten, die angewendet werden fürs Fernsehen, war das in den Tabellen nicht darstellbar."



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"Es ist egal, was da läuft": Joko und Klaas bekamen von MTV viele Freiheiten

HandofBlood traute seinen Ohren nicht. Er fragte Klaas gleich darauf, wie sich das Format dann so lange halten konnte. "Das war ja gesponsert. Es ist egal, was da läuft. Wir haben das nicht mal angeguckt teilweise, bevor wir es gesendet haben", erklärte der Moderator.

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Dabei betonte Klaas die Freiheiten, die er und Joko bei MTV mit ihrer Show hatten. Tatsächlich erlangten sie mit der Show einiges an Aufmerksamkeit und konnten das Format später noch mit neoParadise und Circus HalliGalli erfolgreicher umsetzen. Heute sind die beiden aus der TV-Welt nicht mehr wegzudenken.

