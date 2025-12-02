Der Stranger Things-Trailer zu Staffel 5 Teil 2 deutet Tod von zwei Figuren an und Fans kommen nicht klar: "Nein, nein, nein, nein"

Der Trailer zum zweiten Teil von Stranger Things Staffel 5 ist da und Fans sind völlig am Boden zerstört. Besonders eine rührende Szene zwischen Dustin und Steve lässt Böses erahnen.

Stranger Things-Fans warten bereits seit knapp drei Wochen auf den zweiten Teil von Staffel 5, der mit Folge 5 bis 7 des großen Netflix-Finales aufwartet. Nachdem uns vor wenigen Tagen schon ein erster Einblick in Form von Bildern präsentiert wurde, wurde nun auch der offizielle Trailer für die kommenden Episoden veröffentlicht. Und Fans haben starke Gefühle. Besonders eine Szene zwischen Dustin (Gaten Matarazzo) und Steve (Joe Keery) droht jetzt schon zahlreiche Herzen zu brechen.

Stranger Things-Trailer zu Staffel 5 Teil 2 lässt Fans völlig ausrasten: "Weine jetzt schon"

Der herzzerreißende Moment im Trailer zeigt Dustin und Steve, die sich ganz offensichtlich auf einen harten Kampf vorbereiten. Bevor sie in die Schlacht ziehen, geloben die beiden selbst zu sterben, sollte der jeweils andere das Zeitliche segnen. Die Szene sorgte bei Fans für große Gefühle – und Panik, was dieser Vorbote für das Schicksal der beiden Fanlieblinge bedeuten könnte.

"Und wenn einer von euch beiden stirbt, sterbe ich", verkündete ein Fan etwa auf X. "'Stirbst du, sterbe ich auch' AUF KEINEN FALL", schreibt ein anderer. "Nein, nein, nein, nein", fleht ein dritter. "Was soll das heißen? Bitte spielt nicht mit uns", stimmt noch jemand mit ein. Weiter heißt es: "Das sollten sie nicht tun. Ich weine jetzt schon". Ein Fan fordert sogar aufgebracht: "IHR BEIDEN HALTET DIE KLAPPE".

Tatsächlich ist die Szene ein Callback an einen Moment zwischen den beiden, der schon in Staffel 3 während der Schlacht von Starcourt stattfand. Damals sagte Dustin genau diese Worte zu Steve. Die Fans sollten sich aber daran erinnern, dass Dustin und Steve die Geschehnisse schon einmal überlebt haben, nachdem dieser Todesschwur gefallen ist. Wir dürfen also weiterhin hoffen ...

Wann kommt Stranger Things Staffel 5 Teil 2 zu Netflix?

Lange müssen wir uns nicht mehr gedulden, bis wir erfahren, wie es wirklich mit Dustin und Steve sowie all den anderen Held:innen aus Hawkins weitergeht. Teil 2 von Staffel 5 erscheint am 26. Dezember 2025 bei Netflix. In Deutschland treffen die Folgen um 2:00 Uhr nachts ein. Teil 2 umfasst folgende Episoden:

Kapitel Fünf: Der Stromschlag

Kapitel Sechs: Die Flucht von Camazotz

Kapitel Sieben: Die Brücke

Die allerletzte Stranger Things-Folge erscheint dann am 1. Januar 2026. Bis dahin könnt ihr in unseren Podcast reinhören, in dem wir über die ersten vier Episoden von Stranger Things Staffel 5 sprechen:

Podcast: Netflix’ Erfolgsserie Stranger Things ist endlich mit Staffel 5 zurück

Nach über drei Jahren Wartezeit hat sich Stranger Things für das große Finale bei Netflix zurückgemeldet. Ob uns die ersten vier Folgen der 5. Staffel überzeugt haben, besprechen wir detailliert im Podcast.

Neben überraschenden Figuren-Wendungen und dem erklärten Ende von Staffel 5, Teil 1 werfen wir außerdem einen Blick voraus auf die kommenden, letzten vier Episoden von Stranger Things und diskutieren Theorien, was da noch auf uns zukommt.

