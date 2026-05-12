Der Super Mario Galaxy Film kommt ins Heimkino: Gewinnt Digital Codes und Fanpakete zum Fantasy-Abenteuer [Anzeige]

Es ist der bislang erfolgreichste Film des Jahres. Jetzt kommt Der Super Mario Galaxy Film als Premium Release ins Heimkino. Passend dazu könnt ihr tolle Fanpakete gewinnen.

Schon Der Super Mario Bros. Film war ein gigantischer Erfolg und überschüttete Fans der Videospielreihe mit Easter Eggs en masse. Nach drei Jahren Wartezeit ist es dieses Jahr endlich so weit: Der Super Mario Galaxy Film bringt noch mehr beliebte Nintendo-Figuren in das Filmuniversum und lädt auf eine aufregende Reise ein, die uns bis in die unendlichen Weiten des Weltraums führt.

Nachdem der Film Anfang April in den deutschen Kinos gestartet ist, könnt ihr euch die Mischung aus Fantasy, Action und Abenteuer jetzt ins Heimkino holen. Ab sofort ist Der Super Mario Galaxy Film erstmals exklusiv digital zum Kaufen oder Leihen für zu Hause erhältlich. Macht euch auf 98 Minuten voller verspieltem Humor und putzigen Animationen gefasst – und einem großen Gewinnspiel zum Heimkinostart.

Der Super Mario Galaxy Film kommt ins Heimkino

Bisher konntet ihr Der Super Mario Galaxy Film nur auf der Leinwand sehen. Mit dem Premium Release trifft der Film seit dem 20. Mai 2026 zum ersten Mal auf digitalen Plattformen wie Apple TV und Amazon Prime Video ein – und das lange, bevor er ins Abo bei einem Streamer wie Netflix kommt. Genau genommen ist es der frühestmögliche Zeitpunkt, um den Film von eurer Couch aus im Wohnzimmer zu genießen.

Wenn ihr Der Super Mario Galaxy Film im Premium Release im Heimkino kauft, könnt ihr den Film bei dem entsprechenden Anbieter so oft schauen, wie ihr wollt – inklusive des angehängten Bonusmaterials, das euch noch tiefer in die Geschichten eintauchen lässt. Wenn ihr euch für die Leihoption entscheidet, habt ihr ein begrenztes Zeitfenster, um euch dem neuen Abenteuer von Mario, Luigi und Co. zu widmen.

Zu den Bonusinhalten von Der Super Mario Galaxy Film (nur enthalten in der digitalen Version bei Amazon und Apple) gehören:

Darsteller und Figuren: Hier bekommt ihr den beachtlichen Cast des Films vorgestellt, zu dem u.a. Chris Pratt, Charlie Day, Anya Taylor-Joy und Jack Black gehören.

Hier bekommt ihr den beachtlichen Cast des Films vorgestellt, zu dem u.a. Chris Pratt, Charlie Day, Anya Taylor-Joy und Jack Black gehören. Das nächste Level: Das Making-Of des Super Mario Galaxy Films: Nintendo und Illumination entführen hinter die Kulissen und erzählen, wie der Film entstanden ist.

Nintendo und Illumination entführen hinter die Kulissen und erzählen, wie der Film entstanden ist. Die Erkundung der Galaxie: In diesem Special werfen wir einen Blick auf die vielen verschiedenen Welten des Films und erfahren, wie sie gestaltet wurden.

In diesem Special werfen wir einen Blick auf die vielen verschiedenen Welten des Films und erfahren, wie sie gestaltet wurden. Galaktisches Design: Das Herz der Geschichte sind die Figuren. Doch wie erweckt man Videospielcharaktere richtig zum Leben? Das erklären die Macher hier.

Das Herz der Geschichte sind die Figuren. Doch wie erweckt man Videospielcharaktere richtig zum Leben? Das erklären die Macher hier. Kosmische Klänge: Nicht nur die Bilder des Films sind berauschend. Komponist Brian Tyler verrät alle Geheimnisse, die sich auf der Tonspur verstecken.

Nicht nur die Bilder des Films sind berauschend. Komponist Brian Tyler verrät alle Geheimnisse, die sich auf der Tonspur verstecken. Power-Ups: Habt ihr alle Power-Ups in Der Super Mario Galaxy Film erkannt? Cast und Crew führen euch durch ihre persönlichen Favoriten.

Habt ihr alle Power-Ups in Der Super Mario Galaxy Film erkannt? Cast und Crew führen euch durch ihre persönlichen Favoriten. Die Geheimnisse der Galaxie: Im letzten Bonusinhalt dreht sich alles um die Easter Eggs – und davon gibt es in Der Super Mario Galaxy Film wirklich sehr, sehr viele.

In Der Super Mario Galaxy Film stellen sich Mario und Luigi mit ihrer typischen „Let’s-a-go“-Einstellung den alltäglichen Herausforderungen im Pilzkönigreich. Dabei treffen sie auf einen neuen Freund – Yoshi, versuchen einen miniaturisierten Bowser zu reformieren und fiebern gespannt Peachs Geburtstagsparty entgegen. Doch ein Hilferuf schickt die Gruppe auf eine abenteuerliche Reise durch die Galaxie, bei der sie auf neue Welten, unerwartete Gefahren und ikonische Charaktere wie Rosalina und Bowser Jr. treffen.

Gewinnt tolle Fanpakete zum Super Mario Galaxy Film

Um euch perfekt auf den Heimkinostart von Der Super Mario Galaxy Film einzustimmen, haben wir ein Gewinnspiel vorbereitet, bei dem ihr tolle Preise gewinnen könnt. Ihr müsst nur folgende Frage beantworten: Auf welche beliebte Nintendo-Figur treffen Mario und Luigi in Der Super Mario Galaxy Film?

Um beim Gewinnspiel mitzumachen, füllt einfach dieses Formular aus .

Diese Preise erwarten euch:

1. Platz: Digital Code für Der Super Mario Galaxy Film und eine kompakte Stereo-Anlage für Musik, TV-Ton, Radio und Games von Teufel im Wert von ca. 500 Euro

Digital Code für Der Super Mario Galaxy Film und eine kompakte Stereo-Anlage für Musik, TV-Ton, Radio und Games von Teufel im Wert von ca. 500 Euro 2. Platz: Digital Code für Der Super Mario Galaxy Film und ein Überraschungsfanpaket zum Film

Digital Code für Der Super Mario Galaxy Film und ein Überraschungsfanpaket zum Film 3. Platz: Digital Code für Der Super Mario Galaxy Film und ein Überraschungsfanpaket zum Film

Damit wünschen wir euch viel Erfolg beim Gewinnspiel – und viel Spaß mit Der Super Mario Galaxy Film, den ihr ab sofort digital kaufen und leihen könnt.