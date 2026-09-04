"Der talentierteste Regisseur der Welt": Stephen King würde diesem Skandal-Filmemacher sofort eine Adaption anvertrauen

Zahlreiche Regisseur:innen haben sich bereits an eine Stephen King-Adaption gewagt. Noch nicht darunter war allerdings des Autors Lieblingsfilmemacher, der für seine provokanten Werke bekannt ist.

Schriftsteller-Legende Stephen King (Carrie) ist nicht nur für seine etlichen Bestseller und prägenden Genre-Geschichten bekannt, sondern auch für seine Fan-Leidenschaft für Filme und Serien. Regelmäßig äußert er sich zu gesehenen Werken und geizt dabei auch nicht mit Lob, sei es nun für eine gruselige Netflix-Serie oder eine der größten Kino-Überraschungen 2026.

Daher hat selbstverständlich auch der Großmeister des Horrors seine ganz persönlichen Favoriten vor und hinter der Kamera. Was Letzteres betrifft, hat es King vor allem ein Regisseur angetan, der bisher aber noch keines seiner Werke verfilmt hat. Ginge es nach dem Autor, würde er dies jederzeit bereitwillig ändern.

Stephen King verehrt Skandal-Regisseur Lars von Trier: "Würde sehr gerne sehen, was er daraus machen würde"

In einem Interview mit Deadline aus dem Jahr 2016 sprach King u. a. über potenzielle Adaptionen seiner Bücher und offenbarte dabei seine Bewunderung für den dänischen Regisseur Lars von Trier (Dancer in the Dark):

Mit wem ich gerne einmal zusammenarbeiten würde – nicht im eigentlichen Sinne, aber ich würde keine Sekunde zögern, wenn er eines meiner Werke verfilmen wollte – [...] [ist] Lars von Trier. [...] Ich halte ihn für den talentiertesten und großartigsten Regisseur der Welt, und ich würde sehr gerne sehen, was er daraus machen würde. [...] Ich würde mich zurückhalten und sagen: 'Leg los und hab viel Spaß dabei!'



King-Kenner:innen dürfte das nicht überraschen, schließlich war seine eigens erschaffene Miniserie Kingdom Hospital im Jahr 2004 bereits eine Adaption von von Triers 90er-Horrordrama-Serie Geister und orientierte sich stark am Original.

Der Regisseur ist zwar zweifellos eine streitbare Persönlichkeit und sorgte beispielsweise 2011 bei der Cannes-Pressekonferenz zu seinem Film Melancholia mit konfusen Aussagen über Adolf Hitler für einen handfesten Skandal.

Zugleich werden seine inszenatorischen Fähigkeiten aber von vielen geschätzt: Von Triers ebenfalls oft provokanten Filme wie Breaking the Waves, Dancer in the Dark oder der erwähnte Melancholia gelten als Meisterwerke. Nicht umsonst schaffte es letzterer auf Platz 35 in der Moviepilot-Rangliste der besten Filme der 2010er-Jahre. Dass King ein großer Fan vom Handwerk des kontroversen Dänen ist, ist also absolut nachvollziehbar.

Wie realistisch ist eine King-Verfilmung von Lars von Trier?

Auch wenn man in Hollywood niemals nie sagen sollte, deutet nichts darauf hin, dass es tatsächlich eines Tages zu einer King-Adaption von Lars von Trier kommen wird. Der letzte Film des Regisseurs liegt bereits acht Jahre zurück, die Zukunft des vor längerer Zeit angekündigten Projekts After ist weiterhin ungewiss.

Zudem soll sich sein gesundheitlicher Zustand infolge der 2022 veröffentlichten Parkinson-Diagnose verschlimmert haben, was die Regieführung natürlich zusätzlich erschweren dürfte. Die Vorstellung, ein Werk von Stephen King durch Lars von Trier verfilmt zu sehen, bleibt aber immerhin ein spannendes Gedankenexperiment.