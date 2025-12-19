Der teuerste Animationsfilm aller Zeiten bekommt Realverfilmung: Diese Stars sind für die Hauptrollen im Rennen

Das Realfilm-Remake von Rapunzel – Neu verföhnt schreitet langsam voran. Nun gibt es erste Favorit:innen für die beiden Hauptrollen der Disney-Adaption.

Disney setzt seine Kino-Strategie der Live-Action-Remakes bekannter Animationsfilme unbeirrt weiter fort und plant schon fleißig den nächsten Eintrag ins Franchise. Mit Tangled soll demnächst das Realfilm-Remake des 2010er-Hits Rapunzel - Neu verföhnt gedreht werden, wofür vor einem Jahr bereits Michael Gracey (Greatest Showman) als Regisseur verpflichtet wurde.

Für viele Fans dürfte aber die spannendste Frage sein, welche Darsteller:innen den beiden Hauptfiguren Rapunzel und Flynn Rider neues Leben einhauchen werden. Wie der Hollywood Reporter exklusiv berichtet, hat Disney vergangene Woche geheime Testaufnahmen in London durchgeführt, wobei sich erste Top-Kandidat:innen herauskristallisiert haben.

Diese Stars könnten Rapunzel und Flynn Rider im Disney-Remake spielen

Ein Blick auf die Favorit:innenliste macht klar, dass die Verantwortlichen wohl eher auf potenzielle Stars der Zukunft statt auf etablierte Hollywood-Prominenz setzen. Dieses Vorgehen zeigte sich auch schon in der Vergangenheit beispielsweise bei der Besetzung von Arielle, die Meerjungfrau mit Halle Bailey.

Folgende vier Schauspielerinnen sollen für die Rolle der Rapunzel in Erwägung gezogen werden:

Als Flynn Rider sprachen u. a. diese drei Kandidaten vor:

Für welche dieser Namen sich Disney letztendlich entscheiden wird, bleibt derzeit noch Spekulation. Wie der Hollywood Reporter aus eigenen Quellen erfahren hat, soll die Wahl aber eher früher als später getroffen werden. Der Nachfolger-Wunsch von Flynn Riders Original-Synchronsprecher Zachary Levi wird jedenfalls mit ziemlicher Sicherheit nicht erfüllt werden.

Wann erscheint Disneys Realfilm-Remake von Rapunzel?

Ein Starttermin für Tangled steht aktuell noch nicht fest. Die Dreharbeiten in Großbritannien sollen voraussichtlich im Juni 2026 beginnen, weshalb das Rapunzel-Remake wohl frühestens Ende 2027 erscheinen wird. Sollte sich die Casting-Entscheidung aber doch noch weiter hinziehen, kann sich der Release natürlich ebenfalls nach hinten verschieben.