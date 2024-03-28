Streamt heute Abend den teuersten Film in der Geschichte des Kinos: Er kostete 533 Millionen Dollar, ist Science-Fiction und diente der Wiederbelebung einer ikonischen Reihe

Mit einem Budget von über 500 Millionen Dollar ist ein Sci-Fi-Blockbuster von 2015 bis heute der teuerste Film der Geschichte. Die hohen Kosten haben sich aber definitiv ausgezahlt.

Heutzutage verschlingen Hollywood-Blockbuster Unsummen an Geld, die erstmal wieder an den Kinokassen eingespielt werden müssen. Das extremste Beispiel hierfür ist der Auftakt der neuen Star Wars-Trilogie in Form von Episode 7. Das Erwachen der Macht ist schon elf Jahre alt und immer noch der teuerste Film der Geschichte.

Die extremen Kosten haben sich ausgezahlt und ihr könnt den Film gleich heute Abend bei Disney+ im Abo * streamen. Dafür müsst ihr 2 Stunden und 16 Minuten einplanen.

Star Wars 7 hat unfassbar viel Geld gekostet und noch viel mehr eingespielt

Star Wars 7 verschlang insgesamt unglaubliche 533 Millionen Dollar an Kosten. Damit ist er der teuerste Film in der Kinogeschichte. Die Summe entstand nicht alleine durch das üppige Budget selbst, sondern auch durch Kosten wie Marketing, die für einen Blockbuster von diesem Format natürlich auch exorbitant hoch angesetzt waren.

Disney hat mit der Star Wars-Rückkehr 10 Jahre nach Star Wars: Episode III - Die Rache der Sith aber nicht nur mit einem hohen Budget gepokert. Das Studio ließ Episode VII nicht in den USA, sondern in den britischen Pinewood Studios drehen. Dadurch gab es steuerliche Vergünstigungen, mit denen Disney 86,6 Millionen Dollar an Rückerstattungen einstreichen konnte. Selbst ein dadurch reduziertes Budget von 446 Millionen Dollar macht den siebten Teil der Sci-Fi-Saga immer noch zum teuersten Film aller Zeiten.

Die Top 5 der teuersten Filme nach Produktionsbudget:

Diese Zahlen stammen von Statista . Der Einsatz von Disney hat sich bekanntlich mehr als ausgezahlt. An den weltweiten Kinokassen spielte Star Wars 7: Das Erwachen der Macht laut Box Office Mojo bis heute über 2 Milliarden Dollar ein.

Schon bald geht das Star Wars-Franchise im Kino weiter

Nach Star Wars 9: Der Aufstieg Skywalkers gab es sieben Jahre Pause im Kino mit der Sternensage. In wenigen Tagen schon kehrt das Franchise zurück und es sind noch weitere Kino-Abenteuer geplant:

The Mandalorian & Grogu : Das erste Leinwandabenteuer von Din Djarin und Grogu startet am 20. Mai 2026 im Kino.

: Das erste Leinwandabenteuer von Din Djarin und Grogu startet am 20. Mai 2026 im Kino. Star Wars: Starfighter : In etwa einem Jahr, am 26. Mai 2027 soll das Abenteuer mit Ryan Gosling von Shawn Levy in die Kinos kommen. Er spielt rund fünf Jahre nach Star Wars 9.



: In etwa einem Jahr, am 26. Mai 2027 soll das Abenteuer mit Ryan Gosling von Shawn Levy in die Kinos kommen. Er spielt rund fünf Jahre nach Star Wars 9. Star Wars 10 : Viel ist noch nicht bekannt über Rey Skywalkers Rückkehr. Kinostart könnte 2029 erfolgen und der Film soll eine neue Trilogie starten.



Viel ist noch nicht bekannt über Rey Skywalkers Rückkehr. Kinostart könnte 2029 erfolgen und der Film soll eine neue Trilogie starten. Star Wars-Film von Taika Waititi : Es ist derzeit nicht geklärt, ob das Drehbuch noch verfilmt wird, aber es existiert.

: Es ist derzeit nicht geklärt, ob das Drehbuch noch verfilmt wird, aber es existiert. Star Wars: Lando war als Serie konzipiert und wird jetzt wohl zum Kinofilm. Er wird allerdings frühestens in einigen Jahren erscheinen.



Über die Kosten für die neuen Star Wars-Kinoprojekte ist noch nichts bekannt. So teuer wie Episode VII wird aber wohl keiner dieser Filme mehr.

Dieser Artikel erschien erstmals 2024 bei Moviepilot. Wir haben ihn für euch aktualisiert. Ein thematisch ähnlicher Artikel erschien zuerst bei unserer internationalen Schwesternseite Espinof.