Michael Bays Kriegsfilm Pearl Harbor ist bis heute unvergessen. Die Gründe dafür sind aber nicht ausschließlich positiver Natur, denn das Epos polarisiert immer noch aus mehreren Gründen.

Es gibt Filme, die trotz vernichtender Kritiken – oder vielleicht auch gerade deshalb – einen gewaltigen popkulturellen Fußabdruck hinterlassen. Pearl Harbor ist ein Paradebeispiel hierfür, denn der Kriegsfilm aus dem Jahr 2001 wurde fast durchgängig negativ besprochen und eroberte das Kinopublikum damals dennoch im Sturm. Der laut Screen Rant mit einem Budget von knapp über 150 Millionen US-Dollar teuerste Film des Genres spielte das Dreifache davon wieder ein und wurde damit zu einem der größten Hits des Jahres. Wie das gelang?

Wie so oft in seiner Karriere trommelte Regisseur Michael Bay zahlreiche Stars zusammen und lieferte pompöse Leinwand-Action der pathetischsten Sorte, ohne dabei allzu großes Feingefühl für die wahren Hintergründe der tatsächlichen Ereignisse an den Tag zu legen. Die Strategie funktionierte: Pearl Harbor war in aller Munde und lockte vor 25 Jahren die Menschen weltweit in Scharen in die Kinos.

Pearl Harbor paart Kitsch-Romanze mit Action-Bombast

Bay hatte bei der Planung seines Kriegsdramas wohl so etwas wie James Camerons Riesenerfolg Titanic im Hinterkopf, der darin ebenfalls Historienepos mit Liebesfilm vermischte. Im Gegensatz zu dem 1997er-Meisterwerk funktionierte diese Balance bei Pearl Harbor aber nur bedingt und wurde stattdessen zu einer unausgewogenen Drei-Stunden-Geduldsprobe voller Kitsch-Momente, Pathos-Dialogen und brachialer Action.

So nimmt nicht der titelgebende Angriff der japanischen Streitkräfte auf Pearl Harbor den Großteil des Films ein, sondern vielmehr die komplizierte Dreiecksbeziehung zwischen den befreundeten Soldaten Rafe McCawley (Ben Affleck) und Danny Walker (Josh Hartnett) und der Militärkrankenschwester Evelyn Johnson (Kate Beckinsale). Diese macht jedem Groschenroman Konkurrenz und ermüdet eher anstatt zu berühren.

Die Kritik fällte dementsprechend ein vernichtendes Urteil und bemängelte vor allem die fehlerhafte historische Darstellung der Geschehnisse sowie die einseitig heroisierende Abbildung der US-amerikanischen Truppen.

Zur Wahrheit gehört aber auch, dass die Action-Szenen des Films durchaus spektakulär und bildgewaltig inszeniert sind und Bay den Zuschauer:innen so offenbar das gab, was sie sehen wollten. Zahlreiche Stars holte er dafür vor die Kamera: Neben den drei Hauptdarsteller:innen gaben sich u. a. noch Jon Voight, Cuba Gooding Jr., Alec Baldwin, Jennifer Garner, Tom Sizemore, Michael Shannon und Dan Aykroyd die Ehre.

Dass der Film stark polarisierte, zeigt auch die damalige Award-Season: So wurde Pearl Harbor nicht nur für sechs Goldene Himbeeren nominiert, sondern tatsächlich auch für vier Oscars. Den Goldjungen für den besten Tonschnitt konnte der Streifen am Ende sogar gewinnen.

Wo gibt es den Kriegsfilm Pearl Harbor im Stream?

Wenn ihr euch selbst ein Bild von Pearl Harbor machen wollt, könnt ihr das in der Streaming-Flatrate von Disney+. Bei diversen anderen Anbietern gibt es den Kriegsfilm außerdem mit Kauf- und Leihoptionen.

Dieser Artikel erschien erstmals 2025 bei Moviepilot. Wir haben ihn aktualisiert.