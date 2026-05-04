Der Teufel trägt Prada 2 schiebt im Kino selbst Michael beiseite – und bricht dabei mehrere Rekorde

Der Teufel trägt Prada ist zurück und ein voller Erfolg: Das Sequel zum Kultfilm konnte über das vergangene Wochenende überraschend große Summen einnehmen und übertraf selbst das Biopic Michael.

Gute Mode stirbt nie aus. Und gute Modefilme auch nicht: Der Teufel trägt Prada 2 lässt 20 Jahre nach Teil 1 die Leinwand wieder in allen Farben und Formen der Fashion-Welt erstrahlen. Und das mit großem Erfolg: 233 Millionen US-Dollar hat das Sequel über das vergangene Wochenende eingenommen.

Michael ist neidisch: Der Teufel trägt Prada bricht gleich 2 Rekorde

Wie unter anderem Deadline berichtet, erwirtschaftete das neue Der Teufel trägt Prada 77 Millionen Dollar auf dem heimischen US-Markt und 156 in internationalen Bereichen, insgesamt ein massiver Hit von 233 Millionen in vier Tagen seit Donnerstag. Es handelt sich um den zweitbesten Start eines Hollywood-Titels im Jahr 2026, nach Der Super Mario Galaxy Film.

Schaut hier den Trailer zu Der Teufel trägt Prada 2:

Der Teufel Trägt Prada 2 - Trailer 2 (Deutsch) HD

Dabei brach der Kino-Erfolg auch zwei Rekorde für zwei seiner größten Stars: Laut Bericht handelt es sich sowohl in der Karriere Meryl Streeps wie in der Emily Blunts um ihr größtes Kino-Wochenende auf internationalem Parkett, für Schauspielikone Streep auch auf dem US-Markt.

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Damit hat Kino-Neuankömmling Der Teufel trägt Prada 2 deutlich mehr eingenommen als das Michael Jackson-Biopic Michael, das mittlerweile in seiner zweite Woche läuft. Der Hit, dessen Sequel womöglich noch dieses Jahr gedreht wird, konnte an seinem zweiten Wochenende laut Deadline weltweit 134,8 Millionen Dollar einspielen. Sein Gesamtergebnis seit Start liegt bei 432,9 Millionen.



In Der Teufel trägt Prada 2 kehrt Andy Sachs (Anne Hathaway) zum Modemagazin Runway zurück, das noch immer von der berüchtigten Koryphäe Miranda Priestly (Meryl Streep) geführt wird. Die hat nun aber mit den neuen Zeiten zu kämpfen: TikTok, Clickbait und lästige Perso-Belange beschränken sie in ihrer genüsslichen Tyrannei. Dass Andy ausgerechnet Redaktionsleiterin wird, passt ihr natürlich überhaupt nicht.

Der Teufel trägt Prada 2 läuft seit dem 30. April 2026 in deutschen Kinos.