Der Teufel trägt Prada 2 zahlt sich aus: So viel Geld sollen Anne Hathaway und Meryl Streep mit dem Hit verdienen

Das heiß erwartete Fashion-Sequel Der Teufel trägt Prada 2 eroberte die Kino-Charts in den letzten Wochen im Sturm. Der Cast der Fortsetzung geht dabei alles andere als leer aus.

Seit fast 2 Wochen spielt das Sequel Der Teufel trägt Prada 2 ganz oben in den Kino-Charts mit. Nachdem die Fortsetzung bereits einen persönlichen Rekord für Hollywood-Legende Meryl Streep brach, gibt es nun Hinweise auf die reiche Entlohnung der Hauptdarstellerin und ihrer Co-Stars.

So viel verdienen Meryl Streep & Co an Der Teufel trägt Prada 2

Variety berichtete letzte Woche von “mehreren Quellen”, die bestätigen, dass Meryl Streep für ihre Arbeit im Sequel eine Gage von 12,5 Millionen US-Dollar erhalten habe.

Streeps Rolle Miranda Priestley behandelt ihre Kolleg:innen im Film zwar herablassend, doch diese Dynamik scheint im echten Leben keinen Platz zu haben: Sie handelte einen sogenannten “favored nations”-Deal für ihre Co-Stars Anne Hathaway und Emily Blunt aus, die dadurch dieselbe Gage erhalten.

Zusätzlich zu dem achtstelligen Gehalt kommt dazu eine Gewinnbeteiligung. Der Film spielte bisher laut der Zählung von Box Office Mojo weltweit bereits über 433 Millionen US-Dollar ein, was nach Angaben von Variety zu einem Bonus von rund 20 Millionen US-Dollar pro Kopf führen dürfte.

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Der Teufel trägt Prada 2 ist nicht Meryl Streeps höchste Gage

Weiter gibt Variety an, dass die Gage für den unterhaltsamen Sci-Fi-Netflix-Film Don't Look Up noch höher gewesen sei – das läge daran, dass der Streamingdienst die ausgefallenen Box-Office-Boni durch eine Pauschale ausgleiche. Hier spielte Streep die Präsidentin der Vereinigten Staaten.

Die Stars des Films äußerten sich außerdem bereits zu einem möglichen Der Teufel trägt Prada 3 – ein Umstand, den Streep vor 20 Jahren wohl noch nicht kommen sah, als sie die Rolle in Der Teufel trägt Prada beinahe ablehnte.

Der Teufel trägt Prada 2 wird nicht Meryl Streeps einziger großer Auftritt des Jahres bleiben: In Greta Gerwigs Narnia-Verfilmung für Netflix soll sie Löwe Aslan ihre Stimme leihen. Bis dahin könnt ihr Der Teufel trägt Prada 2 noch auf der großen Leinwand erwischen – der Film läuft seit dem 30. April 2026 in deutschen Kinos.