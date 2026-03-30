Der Thriller-Hit Harry Hole bei Netflix wurde schon mal verfilmt – das Desaster zerstörte die Karriere des Regisseurs

Es sah nach einem geborenen Thriller-Hit aus, doch die erste Verfilmung von Jo Nesbøs Kult-Ermittler Harry Hole war ein Flop, dessen Entstehungsgeschichte kaum zu glauben ist.

Hauptkommissar Harry Hole hat bald 30 Jahre auf dem Buckel, denn Jo Nesbøs erster Roman über den Kultermittler erschien bereits 1997. Darauf folgten 12 weitere Romane und aus der Ferne wirkt es wie eine einzige Erfolgsgeschichte. Hier der Bestseller-Autor, der einen Erfolg nach dem anderen raushaut. Da die Netflix-Serie Jo Nesbø's Harry Hole, die vergangene Woche sofort auf Platz 1 der Serien-Charts gesprungen ist.

Wer allerdings genau hinschaut in die Verfilmungsgeschichte des zerknirschten Osloer Schnüfflers, entdeckt eines der unglaublichsten Filmdebakel der letzten Dekade. Und "unglaublich" ist keine Untertreibung, wenn man die Gründe erfährt, warum der Thriller Schneemann mit Michael Fassbender dermaßen grandios scheiterte.

Die erste Adaption von Harry Hole ruinierte die Karriere des Regisseurs

Auf dem Papier klang alles nach – mindestens – einem Achtungserfolg und vielleicht sogar einem Kritiker- und Publikumsliebling. X-Men-Star Michael Fassbender sollte Harry Hole spielen. Am Drehbuch waren der oscarnominierte Drive-Autor Hossein Amini und Peter Straughan (Konklave) beteiligt. Auf dem Regiestuhl saß einer der vielversprechendsten Filmemacher der frühen 2010er Jahre.

Der Schwede Tomas Alfredson hatte mit dem Vampirthriller So finster die Nacht seinen Durchbruch gefeiert und mit dem brillanten Agententhriller Dame König As Spion nicht nur sein Händchen für Romanadaptionen bewiesen, sondern auch den Weg ins englischsprachige Kino gefunden. Ausgehend von der unterkühlten John-le-Carré-Verfilmung mit Gary Oldman war Alfredson der ideale Mann, um Harry Hole einem internationalen Kinopublikum bekannt zu machen.



Wenn ich euch nun sage, dass Alfredson seit Schneemann aus dem Jahr 2017 nur einen Spielfilm vollendet hat, und zwar den 15. Teil der schwedischen Version von Die Olsenbande, dann bekommt ihr vielleicht eine Ahnung vom Debakel, das hinter ihm liegt.

Der Jo-Nesbø-Thriller wurde vor dem Start zur Lachnummer

Schneemann basiert auf dem siebten Roman von Jo Nesbøs Krimireihe. Darin kriegt Harry eine neue Kollegin (Rebecca Ferguson) und muss das Verschwinden einer Mutter untersuchen. In der Erinnerung blieb der Film vor allem wegen seiner unfreiwillig komischen Werbekampagne, in der der Killer die Polizei mit kindlichem Gekritzel verspottet. Sätze wie "Hello, Mr. Police" oder "I gave you all the clues" wurden vor Kinostart zum Meme . Eine suboptimale Entwicklung für einen abgründigen Thriller.

Dann hagelte es auch noch vernichtende Kritiken. 7 Prozent beim Aggregator Rotten Tomatoes sprechen für sich, aber Adam Nayman von The Ringer fasst es ganz gut zusammen:



Die Erzählweise in Schneemann ist das filmische Äquivalent dazu, jemandem zuzuhören, der versucht, sich an die Handlung eines Taschenbuchs zu erinnern, das er vor 10 Jahren in einem Flughafen gelesen hat.

Der rote Faden der Kritik ließ sich schnell identifizieren: Dieser Film ergibt keinen Sinn. Aber wie konnte es dazu kommen? Immerhin reden wir hier über ein 35 Millionen Dollar schweres Projekt, an dem ein großes Hollywood-Studio und renommierte Produktionsfirmen beteiligt waren.

Erst beim Schnitt fiel auf, dass Szenen fehlten

Regisseur Tomas Alfredson trat die Flucht nach vorn an. Vor dem Kinostart in den USA erklärte er in einem Interview mit dem norwegischen Sender NRK den Grund für die schlechten Kritiken seines Jo-Nesbø-Films, und der sorgt für noch größeres Stirnrunzeln:

Unsere Drehzeit in Norwegen war viel zu kurz. Wir konnten die Geschichte nicht vollständig erzählen, und beim Schneiden stellten wir fest, dass vieles fehlte. Es ist, als würde man ein großes Puzzle zusammensetzen und dann fehlen Teile, also siehst du das Gesamtbild nicht.

Laut Alfredsons Version der Geschichte lag der Fehler bei der Produktion oder Finanzierung des Films. Die Dreharbeiten in Norwegen dauerten vier Monate, aber Alfredson schätzt, dass 10 bis 15 (!) Prozent der Geschichte des Films einfach nicht gedreht wurden.

Ein beträchtlicher Teil, der eigentlich früher für Alarmsignale sorgen sollte. Knapp ein Jahr nach den Dreharbeiten erhielt die Produktion eine Geldspritze, um fehlende Szenen in London nachzudrehen, aber da war das Harry-Hole-förmige Kind schon in den Brunnen gefallen. Dem finalen Film – unter anderem geschnitten von Martin Scorseses Stammschnittmeisterin Thelma Schoonmaker (!) – merkt man an, dass er zusammenhanglose Locations, Szenen und Handlungsstränge überkleistern muss.

Während Harry Hole bei Netflix regiert, repariert Alfredson seine Karriere

Heute, fast zehn Jahre nach dem Start der Nesbø-Verfilmung, hat Harry Hole mit der Netflix-Serie doch noch eine halbwegs gelungene Verfilmung erhalten. Tomas Alfredsons Karriere befindet sich derweil im Wiederaufbau. Nach skandinavischen Produktionen wie der Serie Faithless begann er Anfang dieses Jahres den Dreh seines ersten englischsprachigen Projekts seit dem Harry-Hole-Ausflug. Seance on a Wet Afternoon heißt der Thriller mit Rachel Weisz und Matthew Macfadyen.

Es ist selbstverständlich eine Romanverfilmung. Das Drehbuch schrieb Adolescence-Autor Jack Thorne. Hoffen wir für Alfredson und sein Team, dass es besser läuft als bei seiner letzten Adaption.