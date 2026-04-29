Der Trailer zu einem neuen Fluch der Karibik-Film mit Jack Sparrow: Fans drehen beeindruckenden Abenteuerfilm, der 2027 in die Kinos kommen soll

Ein Fan-Film zu Fluch der Karibik macht derzeit von sich reden. Das ambitionierte und aufwendige Projekt soll mit einer astreinen Jack Sparrow-Verkörperung die Lücke füllen, die Fans seit Jahren frustriert.

Seit Pirates of the Caribbean 5: Salazars Rache 2017 ins Kino kam, warten Fluch der Karibik-Fans auf Neuigkeiten für einen 6. Teil der Reihe. Nach beinahe 10 Jahren gibt es Neuigkeiten, aber nicht von Seiten Disney, sondern von den Fans selbst. In Ungarn hat sich eine Filmcrew den Stoff vorgenommen und ihre eigene, beeindruckende Fortsetzung gedreht. Sie soll sogar in ausgewählten Kinos laufen.

Trailer zum Fluch der Karibik-Fan-Film mit Jack Sparrow können mit offiziellen Vorgängern mithalten

Visuell beeindrucken die beiden Trailer zu Pirates of the Caribbean: Secrets of the Lamp (zu Deutsch: Fluch der Karibik: Geheimnisse der Lampe) enorm. Man könnte auf den ersten Blick annehmen, es handle sich um eine offizielle Fortsetzung. Erst wenn man genau hinsieht, erkennt man, dass es sich bei Jack Sparrow nicht um Johnny Depp handelt. Tatsächlich ist der Regisseur und Produzent Ádám Slemmer selbst in die Rolle von Captain Jack geschlüpft, und dass er so routiniert wirkt, hat einen Grund: Er ist seit 2015 als Jack Sparrow-Nachahmer für Partys buchbar.

Seht hier den beeindruckenden, ersten Trailer:

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Der Trailer von 2024, für den äußerst passende englischsprachige Synchronsprecher engagiert wurden, wurde vor zwei Jahren veröffentlicht und bislang über 2,3 Millionen Mal gesehen.

Seht hier den neuen Trailer von 2026:

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Die englische Stimme von Jack übernahm übrigens Sam Noland, der bei TikTok für seine Stimmimpressionen bekannt ist.



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Darum geht's in Pirates of the Caribbean: Secrets of the Lamp

Nach Salazars Rache hat das Britische Empire sich weiter in der Karibik ausgebreitet. Angeführt wird die Expansion von Captain Robert Maynard (Vazul Magyar). Auf der Suche nach einer sagenumwobenen magischen Lampe werden sie von einem berüchtigten Piraten gestört. Captain Jack Sparrow hat sich nämlich erneut mit Angelica Teach (Alexandra Juhasz, in Teil 4 noch Penélope Cruz) verbündet und ist selbst auf der Suche nach der Lampe. Auf dem offiziellen Poster seht ihr die Charaktere und ihre Darsteller:innen:

Der Fan-Film soll 2027 vor allem bei Comic Cons und in ausgewählten Kinos gezeigt werden, bevor er völlig kostenlos im Netz zur Verfügung gestellt wird. Mit dieser Strategie hoffen die Macher, dass Disney ihren Film dulden und ein Auge zudrücken, wie die offizielle Seite des Fan-Films informiert. Das erklärte Ziel ist nämlich nicht, Geld damit zu verdienen und auf Kommerzialisierung zu verzichten. Das müssen sie rechtlich gesehen auch, da die Rechte bei Disney liegen.

Mehr zu Disneys Fluch der Karibik 6:

Es wäre wünschenswert, dass Disney den Fan-Film duldet, wenn nicht sogar unterstützt. Vielleicht ist es auch dieses Projekt, das das Maushaus dazu bringt, die offizielle Fortsetzung voranzutreiben. Die Reaktionen auf den Trailer zeigen, dass die Welt bereit ist für mehr von Jack Sparrow.