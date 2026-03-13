Der Trailer zu Gaten Matarazzos erstem Film nach Stranger Things ist da: Ein abgefahrener Trip mit Daniel Radcliffe als Schmetterling (!)

Nach Stranger Things spielt Gaten Matarazzo in einer völlig abgefahrenen Komödie mit. Im ersten Trailer zu Pizza Movie wird ein Drogentrip zur chaotischen Höllenfahrt.

Als liebenswürdiger Nerd Dustin Henderson hat sich Gaten Matarazzo in Stranger Things über neun Jahre in die Herzen von Millionen Serienfans gespielt. Doch schon bald dürfen wir den Schauspieler in seiner ersten Rolle nach Stranger Things erleben.

Und die scheint ihm wie auf den Leib geschneidert zu sein. Denn in Pizza Movie kann Matarazzo sein komödiantisches Talent erneut zur Schau stellen, wie mitunter der erste Trailer zeigt.

Seht hier den Trailer zu Pizza Movie:

Pizza Movie - Trailer (English) HD

Nach Stranger Things: Gaten Matarazzo in Stoner-Komödie Pizza Movie – und Daniel Radcliffe ist auch dabei?

Pizza Movie dreht sich um einen schüchternen Studenten und seinen leichtsinnigen Mitbewohner, die einfach nur eine Pizza bestellen wollen. Doch nach der Einnahme einer seltsamen Dosis einer bewusstseinsveränderten Droge ändert sich der Plan für ihre Nacht schlagartig: Wilde Halluzinationen und absurde Begegnungen stürzen sie ins Chaos, bevor unerwartete Enthüllungen ihr Leben für immer verändern.

Neben Gaten Matarazzo ist Sean Giambrone (Die Chaostheorie) in der Hauptrolle zu sehen. Darüber hinaus gehören unter anderem Lulu Wilson (Becky), Jack Martin (La Brea), Peyton Elizabeth Lee (Der geheime Club der zweitgeborenen Royals) und Marcus Scribner zum Cast der Komödie.

Der Trailer verspricht darüber hinaus einen Cameo-Auftritt von Harry Potter-Star Daniel Radcliffe (!) als Schmetterling. Eine weitere Halluzination? Oder Wirklichkeit? Wir dürfen also gespannt sein.

Wann und wo kommt Pizza Movie mit Gaten Matarazzo?

Pizza Movie hat kürzlich seine Premiere beim SXSW Film Festival gefeiert und startet in den USA am 3. April 2026 bei Hulu. In Deutschland wird die Komödie bei Disney+ zu sehen sein.

Der Film wurde von dem Comedy-Duo Brian McElhaney und Nick Kocher inszeniert und geschrieben, die auch unter dem Namen BriTANicK bekannt sind. Die beiden fungieren unter anderem als Autoren für die beliebte US-Comedy-Show Saturday Night Live.

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