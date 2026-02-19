Der Trailer zu House of the Dragon Staffel 3 ist da: Er verspricht eine der größten Schlachten in der Geschichte von Game of Thrones

Es hat wieder fast zwei Jahre gedauert, aber im Sommer geht House of the Dragon endlich mit Staffel 3 weiter. Der Trailer bereitet uns unter anderem auf die sagenhafte Seeschlacht in der Gurgel vor.

Für Game of Thrones-Fans ist 2026 bisher ein sehr gutes Jahr. Das ist voll und ganz Dunk und Egg zu verdanken, die Fans mit ihrem gelungenen Spin-off A Knight of the Seven Kingdoms begeistern. Ob diese Begeisterung im Sommer anhält, wenn die 3. Staffel von House of the Dragon an den Start geht, wird sich zeigen.

Eines steht aber schon jetzt fest: Es wird eine der actionreichsten Staffeln, die das Fantasy-Franchise je gesehen hat. So viel verrät schon der erste Teaser-Trailer:

House of the Dragon -S03 Teaser Trailer (Deutsch) HD

Staffel 3 von House of the Dragon wird mehrere große Schlachten enthalten

In den neuen Folgen von House of the Dragon eskaliert der Drachentanz genannte Konflikt zwischen den Targaryens komplett. So beginnt die 3. Staffel schon mit der sogenannten Schlacht in der Gurgel, dem blutigsten Seegefecht in der Geschichte von Westeros. Die Flotte der Velaryons und die Drachenreiter von Königin Rhaenyra (Emma D'Arcy) aka Team Schwarz begegnen dabei der Triarchie und Team Grün von König Aegon II. (Tom Glynn-Carney). Dabei kommt es zu schweren Verlusten.

Ebenfalls wieder mit an Bord sind natürlich auch Matt Smith als Prinz Daemon Targaryen, Ewan Mitchell als Prinz Aemond Targaryen, Olivia Cooke als Königsmutter Alicent und Rhys Ifans als ihr Vater Ser Otto Hohenturm. Ganz neu in Staffel 3 und auch im Trailer zu sehen ist etwa James Norton (Grantchester) als Ormund Hohenturm.

Insgesamt erwarten uns mindestens vier große Gefechte in dieser Season, inklusive der Schlacht am Honigwein und der Schlacht in den Flusslanden. Aber damit ist die Adaption von George R.R. Martins Buch Feuer und Blut* immer noch nicht abgeschlossen, denn eine 4. und letzte Staffel von House of the Dragon haben Showrunner Ryan Condal und Co. auch noch in petto.

Noch mehr aus Westeros:

Wann und wo ist House of the Dragon Staffel 3 zu sehen?

Die 3. Season von HotD feiert im Juni 2026 beim US-Bezahlsender HBO Premiere. In Deutschland kommen die neuen Folgen parallel zu HBO Max und Sky/WOW.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.

