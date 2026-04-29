Der Trailer zu LOL Staffel 7 ist da – er verrät das größte Geheimnis der neuen Folgen aber immer noch nicht

Wenige Wochen vor dem Start der 7. Staffel von LOL: Last One Laughing hat Amazon Prime den Trailer zu den neuen Folgen der beliebten Bully-Show veröffentlicht.

"Was hier in der verflixten siebten Staffel passiert – damit konnte wirklich keiner rechnen", sagt Michael "Bully" Herbig im Trailer zur neusten Ausgabe von LOL: Last One Laughing. In wenigen Tagen geht die Comedy-Show bei Amazon Prime in die nächste Runde und präsentiert uns erneut sechs witzige Stunden mit strengen Regeln.

Denn Lachen darf auch in der 7. Staffel keiner der Stars. Bei der zweiten Verwarnung müssen selbst die berühmtesten Namen das Feld räumen. Einen kleinen Vorgeschmack darauf liefert der 35-sekündige Trailer, den Amazon Prime frisch veröffentlicht hat. Ein großes Geheimnis wird allerdings bis zum Start der Staffel bewahrt.

LOL Staffel 7: Erster Trailer zu den neuen Folgen der Bully-Show bei Amazon Prime enthüllt

LOL: Last One Laughing - S07 Trailer (Deutsch) HD

Wie gewohnt treten zehn Kandidat:innen gegeneinander an. Bislang sind allerdings nur neun bekannt – und die haben wir alle schon in vorherigen LOL-Staffeln gesehen.

Konkret handelt es sich dabei um:

Doch wer ist der zehnte Promi, der sich dieses Mal in der LOL-Arena die Ehre gibt? Daraus wird ein großes Geheimnis gemacht, das erst mit der Premiere der 7. Staffel gelüftet wird. Das hat es in der Geschichte der Show noch nie gegeben. Bully und sein Team wollen damit fraglos die Neugier auf die neuen Folgen steigern.

Geheimer Gast in LOL Staffel 7 bei Amazon Prime: Die Auflösung gibt's erst zum Start

Auf den Ablauf der neuen Folgen dürfte die Änderung jedoch kaum Auswirkungen haben. Dennoch stellt sich die Frage: Wen in aller Welt hat die LOL-Crew an Bord geholt, dass sich die ganze Geheimniskrämerei am Ende wirklich auszahlt? Sogar auf dem offiziellen Promomaterial zur 7. Staffel wird ein Fragezeichen hochgehalten.

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Wer sich dahinter versteckt, erfahren wir am 14. Mai 2026, wenn LOL: Last One Laughing ein siebtes Mal für Lachanfälle im Streaming-Abo sorgt. Veröffentlicht werden die sechs Episoden wie gewohnt wöchentlich im Doppelpack. Die 7. Staffel von LOL wird uns also wieder drei Wochen lang bei Amazon Prime begleiten.