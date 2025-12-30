Der Trailer zum großen Stranger Things-Finale ist da – es wird kein Auge trocken bleiben

In wenigen Tagen ist es so weit: Stranger Things wird nach fast 10 Jahren enden. Jetzt ist der Trailer zum großen Serien-Finale da – und verspricht einen monumentalen Abschluss.

Fast zehn Jahre lang haben uns die Held:innen aus Hawkins um Elf, Mike, Will und Co. bei Netflix begleitet. Nun rückt das große Stranger Things-Finale mit gewaltigen Schritten näher und wird ihre Geschichten nach all der Zeit zu Ende erzählen.

Der allerletzte Trailer gewährt uns schon jetzt einen Vorgeschmack, was uns in den finalen 128 Minuten erwartet. Und eins steht fest: Es wird episch und hochemotional. Doch steht selbst.

Seht hier den Trailer zu Stranger Things Staffel 5 Folge 8:

Stranger Things - S05 Finale Trailer (English) HD

Stranger Things-Finale: Der Kampf gegen Vecna geht zu Ende

Wie wir in den bisher veröffentlichten Folgen von Staffel 5 erfahren haben, hat Vecna (Jamie Campbell Bower) zwölf Kinder in die Abyss-Dimension verschleppt. Er möchte diese mit Hawkins fusionieren, um eine völlig neue Welt zu erschaffen. Der 6. November 1987 markiert den Zeitpunkt, an dem die große Aktion stattfinden soll.

Unsere Held:innen um Elf (Millie Bobby Brown) und Will (Noah Schnapp) tun aber natürlich alles dafür, um dies zu verhindern. In einem irrsinnigen Plan begeben sie sich gemeinsam ins Upside Down und wollen das Wurmloch sowie den Abyss ein für allemal zerstören. Wird es ihnen gelingen, Vecna zu besiegen – und welche Opfer wird dieser letzte Kampf fordern? All das erfahren wir endlich im großen Finale.

Staffel 5 Folge 8: Wann kommt das große Stranger Things-Finale?

Lange müssen wir uns jetzt nicht mehr gedulden. Das große Stranger Things-Finale trifft hierzulande in der Nacht vom 31. Dezember 2025 auf den 1. Januar 2026 um 2:00 Uhr morgens bei Netflix ein. Fans in den USA und Kanada haben sogar die Möglichkeit, die Folge im Kino zu schauen. Episode 8 von Staffel 5 hat eine spielfilmwürdige Laufzeit von 2 Stunden und 8 Minuten.

Mehr zum Thema:

Podcast: Netflix’ Erfolgsserie Stranger Things ist endlich mit Staffel 5 zurück

Nach über drei Jahren Wartezeit hat sich Stranger Things für das große Finale bei Netflix zurückgemeldet. Ob uns die ersten vier Folgen der 5. Staffel überzeugt haben, besprechen wir detailliert im Podcast.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Neben überraschenden Figuren-Wendungen und dem erklärten Ende von Staffel 5, Teil 1 werfen wir außerdem einen Blick voraus auf die kommenden, letzten vier Episoden von Stranger Things und diskutieren Theorien, was da noch auf uns zukommt.

