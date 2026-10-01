Der neue Dexter-Trailer macht richtig Laune auf die nächste Staffel: Sie wimmelt nur so vor Serienkillern

Serienkiller Dexter (Michael C. Hall) ist in Staffel 2 seiner aktuellen Serie Dexter: Wiedererwachen bereits in seinen 50ern angekommen. Dass er trotzdem das Morden nicht lassen kann, zeigte uns schon der erste Teaser-Trailer zur neuen Season. Nun ist auch der ausführlichere Trailer von Paramount+ hier und beeindruckt nicht nur mit einem Killer-Cast.
Hier der deutsche Trailer zu Dexter: Wiedererwachen Staffel 2:
Alle Serienkiller erkannt? Das waren Gabriel Luna (The Last of Us) als Sleepy-Eyed Stranger, Dan Stevens (Legion) als Five Borough Killer und Brian Cox (Succession) als New York Ripper. Und sogar Tarantino-Muse Uma Thurman (Kill Bill) ist erneut als Serienfigur mit dem großartigen Namen Charley Brown an Bord.
So geht es weiter in der 2. Staffel von Dexter: Wiedererwachen
In Staffel 2 des aktuellen Spin-offs findet sich Dexter im Visier mehrerer Killer wieder: Während ein berüchtigter Mörder sein altbekanntes Unwesen treibt, versetzt ein brandneuer Gegenspieler ganz New York in Angst und Schrecken. Und zu allem Überfluss macht dem Titel-Antihelden eine schwere Midlife-Crisis zu schaffen.
Ebenfalls wieder mit an Bord ist Dexters Sohn Harrison (Jack Alcott), der in Season 2 seinen ganz eigenen Pfad der Gerechtigkeit verfolgt.
Wann startet die neue Dexter-Staffel?
Dexter: Wiedererwachen Staffel 2 geht am 30. Oktober bei Paramount+ an den Start. Ob es danach auch noch mit einer 3. Season weitergehen wird, ist aktuell noch nicht raus.
Die neuen Dexter-Folgen waren auch gerade erst Thema im Streamgestöber:
Podcast: Die 15 besten Serien im Oktober bei Netflix & Co.
Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien im Oktober, die bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. starten, stellen wir euch in der Monatsübersicht vor:
An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.
Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung
Passend zur Halloween-Zeit erwarten uns im Oktober Stephen King-Horror bei Amazon, monströse Mystery bei Netflix und die Vorgeschichte eines Kult-Slashers. Unter den 15 Highlights finden sich zudem wahnwitzige Sci-Fi von Marvel, ein Wiedersehen mit Serienkiller Dexter sowie die Neuverfilmung von Die Schatzinsel.