Der neue Dexter-Trailer macht richtig Laune auf die nächste Staffel: Sie wimmelt nur so vor Serienkillern

Die 2. Staffel von Dexter: Wiedererwachen zeigt, wie der Serienkiller langsam in die Jahre kommt. Dass es trotzdem mit einem Mordstempo und zahlreichen Killer-Kollegen weitergeht, beweist der offizielle Trailer.

Serienkiller Dexter (Michael C. Hall) ist in Staffel 2 seiner aktuellen Serie Dexter: Wiedererwachen bereits in seinen 50ern angekommen. Dass er trotzdem das Morden nicht lassen kann, zeigte uns schon der erste Teaser-Trailer zur neuen Season. Nun ist auch der ausführlichere Trailer von Paramount+ hier und beeindruckt nicht nur mit einem Killer-Cast.

Hier der deutsche Trailer zu Dexter: Wiedererwachen Staffel 2:

Dexter: Wiedererwachen - S02 Trailer (Deutsch) HD

Alle Serienkiller erkannt? Das waren Gabriel Luna (The Last of Us) als Sleepy-Eyed Stranger, Dan Stevens (Legion) als Five Borough Killer und Brian Cox (Succession) als New York Ripper. Und sogar Tarantino-Muse Uma Thurman (Kill Bill) ist erneut als Serienfigur mit dem großartigen Namen Charley Brown an Bord.

So geht es weiter in der 2. Staffel von Dexter: Wiedererwachen

In Staffel 2 des aktuellen Spin-offs findet sich Dexter im Visier mehrerer Killer wieder: Während ein berüchtigter Mörder sein altbekanntes Unwesen treibt, versetzt ein brandneuer Gegenspieler ganz New York in Angst und Schrecken. Und zu allem Überfluss macht dem Titel-Antihelden eine schwere Midlife-Crisis zu schaffen.

Ebenfalls wieder mit an Bord ist Dexters Sohn Harrison (Jack Alcott), der in Season 2 seinen ganz eigenen Pfad der Gerechtigkeit verfolgt.

Wann startet die neue Dexter-Staffel?

Dexter: Wiedererwachen Staffel 2 geht am 30. Oktober bei Paramount+ an den Start. Ob es danach auch noch mit einer 3. Season weitergehen wird, ist aktuell noch nicht raus.

Die neuen Dexter-Folgen waren auch gerade erst Thema im Streamgestöber:

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Passend zur Halloween-Zeit erwarten uns im Oktober Stephen King-Horror bei Amazon, monströse Mystery bei Netflix und die Vorgeschichte eines Kult-Slashers. Unter den 15 Highlights finden sich zudem wahnwitzige Sci-Fi von Marvel, ein Wiedersehen mit Serienkiller Dexter sowie die Neuverfilmung von Die Schatzinsel.