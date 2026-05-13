Der Trailer zur neuen Bing Bang Theory-Serie ist da – so habt ihr die Sitcom wirklich noch nie gesehen

Für die neuste Serie aus dem The Bing Bang Theory-Universum haben sich die kreativen Köpfe hinter den Kulissen etwas Besonderes ausgedacht. Hier ist der Teaser zu Stuart Fails to Save the Universe.

Als The Big Bang Theory vor 19 Jahren an den Start ging, haben vermutlich die wenigsten Fans damit gerechnet, dass wir jemals eine Science-Fiction-Serie aus dem Comedy-Kosmos erhalten, der das Genre vorwiegend mit Referenzen an Star Wars und Star Trek beackerte. Doch nun sind wir genau an diesem Punkt angekommen.

Stuart Fails to Save the Universe lehnt sich komplett in fantastische Elemente, die nur noch bedingt mit dem wissenschaftlich inspirierten Humor der Originalserie zu tun haben. Nach dem ersten Teaser könnte man sogar meinen, wir haben es hier mit einer abgedrehten Live-Action-Verfilmung von Rick and Morty zu tun.

Schaut hier den ersten Teaser zu Stuart Fails to Save the Universe:

Stuart Fails to Save the Universe - Teaser (English) HD

Das schrägste The Big Bang Theory-Spin-off rückt ein Quartett in den Mittelpunkt

Enthüllt wurde der Teaser Stuart Fails to Save the Universe bei den Upfronts, die aktuell in New York stattfinden. Warner Bros. Discovery war mit einer großen Präsentation vertreten und holte die vier Stars aus dem Hauptcast der neuen Serie auf die Bühne, namentlich Kevin Sussman, Lauren Lapkus, Brian Posehn und John Ross Bowie.

Das Quartett ist bereits aus der Mutterserie bekannt. In The Big Bang Theory waren Sussman, Lapkus, Posehn und Bowie als Stuart Bloom, Bert Kibbler, Denise und Barry Kripke zu sehen. Jetzt erhalten die ursprünglichen Nebenfiguren ihren großen Moment im Scheinwerferlicht – und das in der mit Abstand schrägsten TBBT-Serie.

Auch interessant:

Die bisherigen Spin-offs sind deutlich geerdeter ausgefallen. Young Sheldon entführt uns in die Kindheit und Jugend von Sheldon Cooper, einer der Hauptfiguren des Originals. An den Tonfall schließt auch Georgie & Mandy an. Von aufwendigen CGI-Effekten und einer Geschichte, die uns durch das Multiversum katapultiert, war nichts zu sehen.

Mehr Serien-News von uns: Abonniere Moviepilot bei Google , wo wir über 3 Millionen Fans täglich mit Nachrichten, Empfehlungen und Hot Takes versorgen.

Wann startet Stuart Fails to Save the Universe?

Bei der Upfronts-Präsentation gab es nicht nur den Trailer, sondern auch ein Startdatum. Stuart Fails to Save the Universe feiert am 23. Juli 2026 seine Premiere bei dem Streamingdienst HBO Max. Die 1. Staffel umfasst insgesamt zehn Episoden, die im Wochentakt veröffentlicht werden. Geschaffen wurde die Serie von dem eingespielten TBBT-Team Chuck Lorre und Bill Prady sowie Genre-Spezialist Zak Penn.