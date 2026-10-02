Der ultimative Film zum Tag der deutschen Einheit läuft heute im TV

Der heutige TV-Tipp gehört zu den bekanntesten deutschen Filmen und wirft einen ungewöhnlichen Blick auf das Ende der DDR und die Zeit des gesellschaftlichen Umbruchs.

Am Tag der Deutschen Einheit läuft ein ganz besonderer Film, der mich schon 2003 im Kino fesselte. Good Bye, Lenin! erzählt vom Leben nach der DDR, aber nicht als trockener Geschichtsfilm, sondern als emotionale Mauerfall-Komödie.

ZDFneo zeigt Good Bye, Lenin! am heutigen Samstag, den 3. Oktober 2026 um 20:15 Uhr. Eine Wiederholung gibt es nicht, doch ihr findet den Film alternativ im Stream.

Good Bye, Lenin! holt das Ende der DDR ins Wohnzimmer

Der 21-jährige Alex (Daniel Brühl) und seine zwei Jahre ältere Schwester Ariane (Maria Simon) wachsen in der DDR auf, doch kurz vor dem langersehnten Mauerfall fällt ihre Mutter Christiane (Katrin Sass) ins Koma. Für die Geschwister bricht eine Welt zusammen, doch acht Monate später erwacht sie wie durch ein Wunder im wiedervereinigten Deutschland.

Anders als bei ihren Kindern schlägt das rote Herz der Mutter mit jedem Schlag für die Deutsche Demokratischen Republik. Um ihre schwache Gesundheit nicht zu gefährden, beschließt Alex kurzerhand, die DDR in der 79 Quadratmeter großen Wohnung weiterleben zu lassen. Um die Scharade aufrechtzuerhalten, bekommt er tatkräftige Unterstützung.

Good Bye, Lenin! bewegt sich zwischen Komik und bewegender Familiengeschichte

Die Tragikomödie von Regisseur Wolfgang Becker inszeniert das Stück deutscher Geschichte mit einer originellen Handlung, die keine Langeweile aufkommen lässt. Zwischen absurd-komischen Momenten wird eine Geschichte über Familie, Verlust und die Schwierigkeit, mit Veränderungen umzugehen, erzählt.

Während Alex versucht, seiner Mutter die vertraute Welt zu erhalten, deren Zusammenbruch er sich selbst gewünscht hat, gerät die Illusion zunehmend außer Kontrolle. Spannend wird hier ebenfalls eingefangen, wie unterschiedlich die Menschen den Zusammenbruch der DDR erlebten. So macht Good Bye, Lenin! deutlich, dass hinter den großen politischen Ereignissen immer auch persönliche Schicksale stehen.

Good Bye, Lenin! gehört zu den bekanntesten deutschen Filmen und wurde auch international gefeiert. Der rund 6 Millionen teure Film spielte weltweit an den Kinokassen über 79 Millionen US-Dollar ein (via Numbers ).

Noch heute bietet der Film dank seiner Mischung aus Humor, Nostalgie und ernsten Momenten beste Unterhaltung und ist die perfekte Komödie, um sie an diesem besonderen Feiertag zu sehen.