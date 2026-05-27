Der versauteste Film von Jennifer Lawrence läuft heute im TV: Aber dahinter steckt so viel mehr

Jennifer Lawrence brilliert in dieser schrägen Komödie. Sie beginnt wie ein typischer Teeniefilm und entwickelt sich dann zu einer unerwartet ehrlichen Geschichte übers Erwachsenwerden.

Seit dem Teenie-Komödien-Boom in den 00er-Jahren sind die Filme inzwischen rar gesät. Mit No Hard Feelings lief 2023 ein selten gewordener Vertreter im Kino, in dem Oscar-Preisträgerin Jennifer Lawrence ihr Komödiendebüt feierte. Das kann sich sehen lassen. Die turbulente Story bietet herrlich überdrehte Momente und überrascht gleichzeitig mit berührender Ehrlichkeit über das Erwachsenwerden.

Am heutigen Montag, den 1. Juni 2026 zeigt ProSieben den Film um 20:15 Uhr. Die Wiederholung läuft dann am 7. Juni um 22:50 Uhr auf dem Schwestersender Sixx. Alternativ findet ihr No Hard Feelings auch im Stream.

Jennifer Lawrence brilliert in No Hard Feelings

Lawrence spielt die 30-jährige Maddie, die finanziell komplett am Abgrund steht und droht, ihr Haus zu verlieren. Auf Craigslist findet sie ein kurioses Jobangebot: Die Eltern des introvertierten Percy (Andrew Barth Feldman) wollen, dass ihr Sohn entjungfert wird. Als Gegenleistung winkt ein Auto, das die Uber-Fahrerin dringend benötigt. Doch der Job gestaltet sich schwieriger als gedacht.

Was zunächst wie eine typische Chaos-Komödie wirkt, entwickelt sich schnell zu einer erstaunlich ehrlichen Geschichte über Einsamkeit, Erwartungsdruck und die Unterschiede zweier Generationen.

Mehr Film-Tipps von uns: Abonniere Moviepilot bei Google , wo wir täglich über 3 Millionen Fans mit Nachrichten, Empfehlungen und Hot Takes versorgen.

No Hard Feelings ist mehr als eine versaute Teenie-Komödie

Jennifer Lawrence beweist hier, dass eine Komödie in ihrer Vita längst überfällig war. Mit perfektem Timing und sichtlichem Spaß stürzt sie sich in jede noch so unangenehme Situation und schreckt dabei auch nicht vor einer Szene zurück, in der sie sich splitternackt einen Kampf mit Teenies liefert.

Feldman ist ein gelungener Gegenpol, der frischen Wind ins Genre bringt, und eine Generation zeigt, die sich dem Erwartungsdruck von Sex nicht beugen will. Während es in Filmen wie American Pie oder Superbad vor allem darum geht, so schnell wie möglich die Jungfräulichkeit zu verlieren, leidet Percy nicht unter seiner. Im Gegenteil, der aufgeklärte Teenager ist zwar schüchtern, will sich aber bewusst Zeit lassen. Sehr zur Verwunderung von Lawrences Figur, die mit ihrer Charmeoffensive aus ganzer Linie zu scheitern droht.

Auch interessant: Schon der 5. Film mit Robert Pattinson dieses Jahr - hier ist der Trailer

Zwischen provokanten Gags und Fremdschammomenten steckt überraschend viel Herz in No Hard Feelings, in dem auch ernste Themen ihren Platz finden. Dennoch lässt die moderne Teenie-Komödie das alte Feeling der Genre-Klassiker aufleben und sorgt damit für kurzweilige Unterhaltung, in der keine Langeweile aufkommt.