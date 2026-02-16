Der Western-Held eurer Kindheit kehrt zurück: Disney+ veröffentlicht ersten Trailer zur neuen Lucky Luke-Serie

Der wohl größte Comic-Westernheld kehrt mit einer eigenen Live-Action-Serie auf Disney+ zurück. Bereits im Trailer zieht er wieder schneller als sein eigener Schatten.

Der seit 80 Jahren existierende Revolverheld Lucky Luke begann sein Leben in Comic-Form. In Live-Action-Filmen haben ihn schon viele, von Terence Hill bis hin zu Til Schweiger, dargestellt. Jetzt ist Alban Lenoir (Verirrte Kugel) im Rahmen der Realserie von Disney+ an der Reihe. Und der erste (rein französische) Trailer dazu ist uns auch schon ins Lasso gegangen:

A Knight of the Seven Kingdoms - Episode 6 Preview (English) HD

Western-Held auf Disney+: Das erwartet uns in der neuen Lucky Luke-Serie

In der kommenden Lucky Luke-Serie muss der blitzschnelle Revolverheld der 18-jährigen Louise (Billie Blain) dabei helfen, ihre auf mysteriöse Weise verschwundene Mutter ausfindig zu machen. Dabei kommt das ungleiche Duo einer weitreichenden Wildwest-Verschwörung auf die Schliche, die den Lauf der amerikanischen Geschichte nachhaltig verändern könnte. Gleichzeitig bekommen Luke und Louise es mit den diabolischen Daltons und Gunslinger-Legenden wie Billy the Kid sowie Calamity Jane zu tun.

Lucky Luke stammt aus der Feder des belgischen Comic-Künstlers Morris und begeisterte Leser:innen erstmals 1946. Es folgten zahlreiche Cartoons und Live-Action-Adaptionen.

Die neue Live-Action-Serie, die irgendwann im Frühling 2026 bei Disney+ starten soll, besteht aus acht Episoden und sieht nach einem kunterbunten Westernabenteuer aus. Nur scheint es, als sei man dieses Mal auch mit einiges an DNS aus der erfolgreichen Anime-Adaption One Piece und überlebensgroßen Genre-Vertretern wie Wild Wild West in der Lucky Luke-Verfilmung gelandet.

Und für noch mehr Streaming-Highlights, die schon diesen Monat abgefeuert werden:

Podcast: Die 15 besten Serien im Februar bei Netflix & Co.

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien im Februar, die bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. starten, stellen wir euch in der Monats-Übersicht vor:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die 15 Highlights im Februar umfassen neben einer neuen Sherlock Holmes-Serie und dem Serien-Hype Heated Rivalry auch deutsche Vampire, Spionage-Thriller-Naschschub bei Netflix sowie die Rückkehr einer Sci-Fi-Apokalypse bei Disney+ und Monster-Action mit King Kong.