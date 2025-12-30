Der zweite Avengers 5-Teaser bringt Thor zurück – in einer völlig ungewohnten Rolle

Die ersten Avengers 5-Teaser sind da – und nach Steve Rogers kehrt mit ihnen auch Thor Odinsson auf die Marvel-Leinwand zurück. Im zweiten Video bittet er darum, seine Tochter lebend wiederzusehen.

Avengers 5: Doomsday wird viele liebgewonnen Marvel-Helden:innen zurückbringen. Das zeigte unter anderem kürzlich der erste Teaser mit einem Auftritt von Ex-Captain America Steve Rogers (Chris Evans). Jetzt folgt ihm im zweiten Video sein nordischer Mitstreiter Thor (Chris Hemsworth).

Schaut hier den zweiten Avengers 5-Teaser:

Avengers: Doomsday - Teaser 2 (English) HD

Thor hat eine Tochter: Avengers 5 führt die Geschichte des Marvel-Helden weiter

Wie bereits am Ende von Thor 4: Love and Thunder zu sehen war, ist Thor Odinsson nun Vater geworden – allerdings nicht mit einer leiblichen Tochter. Stattdessen kümmert er sich um das Kind seines Gegenspielers Gorr (Christian Bale). Das Mädchen, das er auf den Namen Love getauft hat, wird von Chris Hemsworths echter Tochter India Rose Hemsworth verkörpert.

Der Teaser zu Avengers 5 macht deutlich, wie sehr dem Marvel-Helden seine Ziehtochter ans Herz gewachsen ist: Seinen verstorbenen Vater Odin (Anthony Hopkins) bittet er um die Kraft, sie beschützen zu können, und die Gnade, lebend zu ihr zurückzukehren. Er spricht davon, gegen einen letzten Gegner zu Felde zu ziehen – aller Wahrscheinlichkeit nach handelt es sich dabei um den titelgebenden Doctor Doom (Robert Downey Jr.).

Wann kommt Avengers 5: Doomsday ins Kino?

Avengers 5 soll am 16. Dezember 2026 in die deutschen Kinos kommen. Avengers 6 folgt am 15. Dezember 2027.

