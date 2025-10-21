"Deren Ernst?": Unfassbare wahre Geschichte erobert Netflix-Charts und erschüttert das Publikum

In den Netflix-Charts wird ein Film The Woman in Cabin 10 gefährlich, der beim Publikum starke Reaktionen hervorruft. Es geht um eine unglaubliche, wahre Geschichte.

Seit seinem Streaming-Start am 10. Oktober 2025 steht der Thriller The Woman in Cabin 10 eisern an der Spitze der Film-Charts bei Netflix. Mit Stars wie Keira Knightley und Guy Pearce vor der Kamera überrascht das wohl nur die Wenigsten. Dicht dahinter hat sich jedoch ein kleiner Film auf Platz 2 festgesetzt, der unter dem Netflix-Publikum ebenfalls für viel Gesprächsstoff sorgt. Denn er blickt hinter eine wahre Geschichte, die fassungslos macht und berührt. Es geht um The Perfect Neighbor – Ein Gesetz und seine Folgen.

The Perfect Neighbor auf Platz 2 bei Netflix: Diese True Crime-Story geht unter die Haut

Der Dokumentarfilm zeichnet die wahren Geschehnisse in einer Nachbarschaft in Ocala, Florida nach, die sich 2022 zutrugen. Dort lebt Susan Lorincz, eine ältere Frau, die immer wieder die Polizei ruft, weil sie sich auf ihrem Grundstück in ihrer Ruhe gestört fühlt. Der Grund dafür sind jedoch keine lauten Auseinandersetzungen oder Straftaten, sondern spielende Kinder einer schwarzen Familie. Wenig später eskaliert der Konflikt komplett und Lorincz erschießt unter einem Vorwand Ajke Owens, die Mutter der Kinder, indem sie auf ihr Stand Your Ground-Recht beharrt.

Der Film hat weltweit bereits Millionen Menschen in den Bann gezogen und steht in zahlreichen Ländern in der Top 10, laut Flixpatrol aktuell sogar in 18 Ländern auf Platz 1 der Film-Charts. In Deutschland steht die Doku aktuell auf Platz 2 an der Seite von folgenden Titeln (Stand: 21. Oktober 2025):

The Perfect Neighbor sorgt bei Netflix für Fassungslosigkeit und Unverständnis: "Habe mir die Augen ausgeheult"

Online hat der Film rege Diskussionen über Rassismus sowie das kontroverse Gesetz Stand Your Ground losgetreten, das in den USA mitunter dazu berechtigt, sich zu verteidigen, wenn man sich bedroht fühlt. Die besondere Schlagkraft gelingt dem Film dabei besonders durch seine Machart, denn für die Doku wurden ausschließlich Bodycam-Aufnahmen der Polizei genutzt, die das Publikum unmittelbar in die entsprechenden Situationen hineinwerfen.

Bei Reddit schreibt ein Zuschauer: "Die ganze Dokumentation durch Bodycam-Aufnahmen zu zeigen ist GENIAL. Ich fand das toll, es nimmt den Bias und zeigt alles, wie es in Echtzeit abgelaufen ist. Es wirft dich ins Zentrum der Situationen, anstatt Menschen zuzuhören, die dir erzählen, was passiert ist. Es war genial."

Auf X erklärt eine weitere Person: "Ich denke, The Perfect Neighbor hat einen tollen Job darin gemacht, ein hartes Licht auf ein System zu werfen, in dem manchen Menschen ein Vertrauensvorschuss gegeben wird, während andere die Last des Zweifels nur aufgrund ihrer Hautfarbe tragen."

Weitere Stimmen auf X lassen dagegen vor allem ihren Emotionen freien Lauf: "Schaue The Perfect Neighbor auf Netflix und heule mir die Augen aus", heißt es da etwa. "Habe mir die Augen ausgeheult, als ich The Perfect Neighbor auf Netflix gesehen habe. Diese armen Babys haben ihre Mutter verloren wegen einer rassistischen weißen b*tch. Es hat mich rasend gemacht, dass diese Polizisten ihren hasserfüllten Arsch mit Samthandschuhen angefasst haben, ist das deren Ernst?", stimmt eine weitere Person zu.

"Ich habe viele Krimi-Dokumentationen gesehen, aber The Perfect Neighbor bei Netflix war mit Abstand am härtesten mit anzusehen" und "The Perfect Neighbor bei Netflix bricht einem das Herz, ich habe noch nie so sehr geweint. Der Schmerz in den Stimmen dieser Jungs", schließen weitere Personen.

Ihr könnt euch aktuell selbst von dem Dokumentarfilm bei Netflix überzeugen. The Perfect Neighbor - Ein Gesetz und seine Folgen streamt seit dem 17. Oktober 2025.

