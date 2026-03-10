Deshalb kommt euch Nico Robin aus One Piece Staffel 2 so bekannt vor: Die Schauspielerin war in einem extrem erfolgreichen Netflix-Film aus Deutschland zu sehen

In Staffel 2 von One Piece treffen die Strohhutpiraten auf jede Menge neue Figuren. Eine davon ist Nico Robin. Die Schauspielerin Lera Abova kennt ihr vielleicht aus einem erfolgreichen deutschen Sci-Fi-Thriller bei Netflix.

Endlich geht es auf zur Grandline. Mehr Abenteuer, stärkere Gegner und skurrilere Kräfte liefert die 2. Staffel von One Piece seit dem 10. März bei Netflix. Und Charaktere, die langjährigen Fans bekannt sind, werden zu neuem Leben erweckt. Dazu gehört die enigmatische Miss All Sunday aka Nico Robin, die von der russisch-deutschen Schauspielerin Lera Abova dargestellt wird. Viele Einträge in ihrer Filmographie hat sie noch nicht, aber was sie gedreht hat, kann sich sehen lassen.

Vor One Piece: Nico Robin-Darstellerin Lera Abova spielte in erfolgreichem Netflix-Thriller mit

Die gebürtige Russin Lera Abova lebt seit ihrem 14. Lebensjahr in Deutschland. 2016 wurde sie Model und 2019 startete ihre Schauspielkarriere. In Luc Bessons Actionfilm Anna spielte sie eine Freundin der Hauptfigur. Mehr von euch kennen sie sicherlich aus einem erfolgreichen Sci-Fi-Thriller bei Netflix.

Denn einen großen Schritt in ihrer Karriere machte sie im letzten Jahr. Im deutschen Netflix-Thriller Exterritorial spielte sie eine größere Rolle. Der Film feierte internationale Erfolge und landete auf Platz 4 der globalen Netflix-Charts. Er zählte in den ersten 90 Tagen über 90 Millionen Sichtungen und bescherte Lera Abova auch in den USA größere Bekanntheit.

Es folgte noch im selben Jahr der Hollywood-Film Honey Don't! von Ethan Coen. Zu diesem Zeitpunkt war bereits bekannt, dass sie für die Live-Action-Adaption von One Piece zur Top-Agentin der Baroque-Firma Miss All Sunday aka Nico Robin wird.

In der deutschen Synchronfassung bekommt Lera Abova nicht die bekannte Nico Robin-Stimme aus One Piece

Deutsche Fans von One Piece wie ich jubelten, als sie feststellten, dass wir in der Live-Action-Serie die Original-Stimmen aus dem Anime hören durften. Die meisten Synchronsprecher wurden nämlich auch für die Übersetzung der Netflix-Serie gewonnen. Im Fall von Nico Robin war das leider nicht möglich.

In der deutschen Version des Anime spricht Simone Brahmann Nico Robin. Für die Netflix-Serie wurde die Stimme allerdings neu besetzt. Auch wenn Lera Abova mit ihren Deutschkenntnissen sicher ein geeigneter Ersatz hätte sein können, wird ihr Charakter in der deutschen Fassung der Live-Action-Serie stattdessen von Synchronsprecherin Carolin Hartmann vertont.

Die 2. Staffel von One Piece startete am 10. März 2026 auf Netflix. Alle 8 Folgen der Staffel wurden auf einmal veröffentlicht. Darin segelt die Strohhutbande auf die Grandline und besucht unter anderem die Inseln Whiskey Peak, Little Garden und Drumm. Mehr dazu könnt ihr in unserem Serien-Check zu One Piece Staffel 2 nachlesen.

Die Rolle von Nico Robin ist in der 2. Staffel von Anfang an etwas größer als im Anime, obwohl sie eher im Hintergrund handelt. Mit der bereits angekündigten 3. Staffel wird sie jedoch zunehmend wichtiger und spielt eine tragende Rolle.