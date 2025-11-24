Deshalb verließ Megan Boone The Blacklist wirklich

Megan Boone war neben James Spader das Gesicht des NBC-Hits The Blacklist, doch nach Staffel 8 verließ sie die Thriller-Serie. Was war der Grund für ihren Ausstieg?

Klar, wer an The Blacklist denkt, denkt vermutlich zuerst an James Spaders grandios verkörpertes Verbrecher-Mastermind Raymond "Red" Reddington. Doch mindestens genauso elementar für die Thriller-Serie war ihr zweiter Star: Megan Boone. Sie bildete als FBI-Agentin Elizabeth "Liz" Keen den emotionalen Gegenpol zu Red und begeisterte Fans über acht Staffeln lang.

Allerdings lief The Blacklist danach noch weiter und musste die letzten beiden Staffeln ohne Boone auskommen. Ihr Ausstieg wurde zwar schon vor dem Staffel 8-Finale verkündet, der genaue Grund hierfür blieb aber zunächst ungewiss. Mittlerweile gibt es jedoch Klarheit darüber, weshalb die Schauspielerin die Hit-Serie von NBC vorzeitig verließ.

Megan Boone ging nach The Blacklist-Ausstieg neue kreative Wege

Spoiler zu The Blacklist Staffel 8: Nur wenige Tage, nachdem Boones Serienfigur Liz erschossen wurde und in den Armen von Red starb, wurde die Gründung ihrer eigenen Produktionsfirma mit dem Namen Weird Sister bekannt. Zwar gab sie dies nie offiziell als Grund für ihren Serien-Exit an, ihr damaliges Statement gegenüber Deadline machte aber deutlich, wie euphorisch sie ihrem neuen Karriereweg als Produzentin entgegenblickte:

Ich freue mich riesig auf dieses neue Kapitel. [...] Weird Sister ist ein von Frauen geführtes Unternehmen, das Andersartigkeit schätzt. Ich betrachte alternative Perspektiven und Andersartigkeit als wesentliche Stärken der Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, der charakterstarken Geschichten, die ich erzählen möchte, und der einzigartigen Welten, die ich mit einem vielfältigen Team erschaffen werde.



Obwohl sie für dieses neue Kapitel einen First-Look-Deal mit Sony Pictures Television, also der Produktionsfirma von The Blacklist, unterzeichnete, stehen erste Filme oder Serien von Weird Sister bislang noch aus. Lediglich das Off-Broadway-Stück SISSY, in dem auch Hollywood-Stars wie Lucas Hedges und Marisa Tomei mitwirkten, wurde von Boones Unternehmen mitproduziert, wie Playbill berichtete.

Auch als Schauspielerin war Boone seit ihrem Aus bei The Blacklist eher selten tätig. So stand sie danach bislang nur für jeweils eine Episode der Serien The Underground Railroad und Accused vor der Kamera. Ein CIA-Thriller namens The Internship mit ihr als Darstellerin ist laut IMDb ebenfalls abgedreht.

Wo läuft The Blacklist mit Megan Boone im Stream?

Die kompletten zehn Staffeln von The Blacklist sind aktuell in der Streaming-Flatrate von Netflix und MagentaTV verfügbar. Alternativ könnt ihr die Serie mit Megan Boone auch bei Amazon Prime Video und Apple TV kaufen.