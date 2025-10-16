Deutlicher Sieg für Stefan Raab: RTL kann sich im Duell gegen TV total durchsetzen

Gestern lief Die Stefan Raab Show zeitgleich mit einer Sonderausgabe von TV total. Dabei konnte sich eine Show deutlich beim Publikum durchsetzen.

Seit Stefan Raabs Comeback gibt es einen Konkurrenzkampf zwischen seinen RTL-Shows und ProSieben – besonders mit TV total. Am gestrigen Abend trafen beide Sendungen in einem TV-Duell aufeinander, was für einen der beiden Sender besonders erfolgreich ausging.



RTL vs. ProSieben: TV total wechselte sogar wegen Raab den Sendeplatz

Als Stefan Raab mit seiner RTL-Show Du gewinnst hier nicht die Million an den Start ging, mied ProSieben die direkte Konfrontation und veränderte den Sendeplatz von TV total. Während TV total seine Reichweite halten konnte, verlor Raabs Show immer mehr an Relevanz, bis sie im Juni schließlich abgesetzt wurde.



Nun sollte der TV-Titan mit der Stefan Raab Show eine zweite Chance für seine wöchentliche Late-Night-Show bekommen. Nachdem für die ersten Folgen seiner neuen Sendung noch genügend Aufmerksamkeit vorhanden war, sind die Quoten in den letzten Wochen durchwachsen gewesen.



Weitere TV-News:

Im direkten Duell konnte sich Raab gegen TV total durchsetzen

Nun lief TV total in diesem Monat zweimal in einer besonderen Form am Mittwoch, zusätzlich zur regulären Ausgabe. So ließ es sich nicht vermeiden, dass die ProSieben-Show auf Die Stefan Raab Show traf.



Stefan Raab ging aus dem TV-Duell als klarer Sieger hervor. Laut DWDL konnte seine Show 840.000 Zuschauer:innen erreichen, was nicht nur mehr als bei seiner letzten Folge war, sondern sich damit auch klar von TV total absetzen konnte. Auch bei den 14- bis 49-Jährigen konnte sich Raab 10,4 Prozent Marktanteil sichern, was einem klaren Aufwärtstrend entspricht.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Instagram Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Sebastian Pufpaff konnte mit TV total interaktiv nur 580.000 Zuschauerinnen und Zuschauer erreichen und in der Zielgruppe nur einen einstelligen Marktanteil erzielen (7,7 Prozent). Die reguläre Show kann dienstags immer stabile Quoten halten und sich einen zweistelligen Marktanteil sichern.



Wie geht es mit der Stefan Raab Show und TV total weiter?

Die Stefan Raab Show läuft jeden Mittwoch um 20:15 Uhr auf RTL und kann on demand auf RTL+ abgerufen werden. TV total läuft ab nächster Woche regulär dienstags um 20:15 Uhr weiter. Ihre Sonderausgabe am Mittwoch wird vorerst auf Eis gelegt.

