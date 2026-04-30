Deutsche Fantasy-Legende kehrt im Trailer zu neuem Film zurück: Es ist schon ihr 9. Kinoauftritt

Ein Fantasy-Name, den vermutlich jedes deutsche Kind kennt, das nach 1980 geboren wurde (und auch viele Eltern), meldet sich mit dem ersten Trailer zum neusten Kino-Abenteuer zurück: Bibi Blocksberg.

Auch in Deutschland existieren abseits von Harry Potter Fantasy-Figuren mit langer Tradition. Die wohl berühmteste Hexe der Bundesrepublik kehrt nach ihrer Wiederbelebung letztes Jahr schon diesen Herbst zurück, um erneut Chaos zu stiften. Nun hat der Film Bibi Blocksberg - Die total verhexte Zeitreise einen ersten Teaser-Trailer bekommen.

Schaut hier den ersten Trailer zum neuen Bibi Blocksberg-Film:

Bibi Blocksberg: Die total verhexte Zeitreise - Teaser Trailer (Deutsch) HD

Fantasy-Liebling Bibi Blocksberg reist jetzt durch die Zeit

Elfie Donnellys Hörspielreihe (mit mittlerweile über 160 Folgen) stieß Bibi Blocksbergs Siegeszug durch die Kinderzimmer 1980, also vor 46 Jahren, an. Ihre ersten Realfilmauftritte hatte die Junghexe mit dem Gesicht von Sidonie von Krosigk Anfang der 2000er in Bibi Blocksberg und Bibi Blocksberg und das Geheimnis der blauen Eulen. Anschließend folgten (mit der Besetzung von Lisa-Marie Koroll) in den 2010er Jahren mehrere Bibi & Tina-Filme bis zu Teil 5 (Bibi & Tina - Einfach anders mit Katharina Hirschberg).

Letztes Jahr kehrte die magische Unruhestifterin schließlich mit einem neuen Abenteuer auf die große Leinwand zurück. Dieser Film, Bibi Blocksberg - Das große Hexentreffen, mit Nala in der Hauptrolle, wird nun mit dem neunten Realfilmauftritt im Kino fortgesetzt.

Nachdem Bibi Blocksberg (Nala) zuletzt den internationalen Hexenkongress mit viel fehlgeleiteter Zauberei aufgemischt hat, findet sie diesmal während eines Museumspraktikums bei Kuratorin Farrah Pahani (Nilam Farooq) eine mysteriöse Spieluhr, die sie 150 Jahre in die Vergangenheit transportiert. Dort staunt man nicht schlecht über eine waschechte Hexe, zumal Bibi hier sogar einen Erbschaftsstreit der Gegenwart aufklären könnte.



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Wann startet Teil 2, Bibi Blocksberg - Die total verhexte Zeitreise?

Nachdem im letzten Dezember, kurz vor Weihnachten, der Bibi-Neustart den Spaß am Hexen zurückbrachte, müssen junge Fantasy-Fans nicht einmal ein Jahr auf die Fortsetzung warten. Bibi Blocksberg - Die total verhexte Zeitreise soll schon am 24. September 2026 in den deutschen Kinos starten.

Regie führt ein weiteres Mal Gregor Schnitzler. Neben Nala und den anderen Jungstars kehren außerdem Schauspielende wie Rosalie Thomass und Friedrich Mücke als Blocksberg-Eltern und Palina Rojinski als Karla Kolumna zurück.