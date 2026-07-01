Deutsche Fantasy-Legende kehrt mit Trailer zu neuem Kino-Abenteuer zurück – und geht auf Zeitreise

Die berühmteste deutsche Fantasy-Heldin ist zurück. Aber was hat eine junge Hexe noch zu tun nach unzähligen Abenteuern? Na klar: durch die Zeit reisen.

Erst im letzten Jahr kehrte die berühmteste Hexe Deutschlands mit Bibi Blocksberg - Das große Hexentreffen ins Kino zurück – hier unser Film-Check dazu. Dieses Jahr steht für Jungschauspielerin Nala bereits das zweite Abenteuer an, denn sie kehrt mit Bibi Blocksberg - Die total verhexte Zeitreise auf die Leinwand zurück und macht das, was UK-Kollege Harry Potter erst im dritten Film wagte: sich durch die Zeit zaubern. Dabei geht aber einiges schief, wie die ausführliche Vorschau zeigt.

Hier der neue Trailer zum kommenden Bibi Blocksberg-Film:

Bibi Blocksberg: Die total verhexte Zeitreise - Trailer (Deutsch) HD

Darum geht es im deutschen Fantasyfilm Bibi Blocksberg - Die total verhexte Zeitreise

Während eines Museumspraktikums bei Kuratorin Farrah Pahani (Nilam Farooq) findet Bibi Blocksberg eine magische Spieluhr, die sie und ihre Freundin Marita (Fia-Marie Lin) 139 Jahre in die Vergangenheit befördert. Im Schloss Klunkerburg müssen die beiden Mädchen nicht nur versuchen, wieder in die Gegenwart zu gelangen, sondern helfen auch noch der Adeligen Fritzi von Klunkerburg (Carmen Diego) aus der Patsche.



Wieder mit an Bord sind auch Rosalie Thomass und Friedrich Mücke als Blocksberg-Eltern Barbara und Bernhard, Palina Rojinski als Reporterin Karla Kolumna und viele mehr. Aber auch hinter der Kamera kehrte das mit Das große Hexentreffen etablierte Team zurück: Regisseur Gregor Schnitzler inszenierte erneut ein Drehbuch von Bettina Börgerding, während Peter Plate und sein Team den Soundtrack und die Songs beisteuerten.

Bibi Blocksberg wurde für die gleichnamige Hörspielreihe von Elfie Donnelly erfunden und ist seit 46 Jahren nicht mehr aus hiesigen Kinderzimmern wegzudenken. In Audioform hat die kleine Hexe aus Neustadt sogar schon über 160 zauberhafte Abenteuer erlebt.



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Wann kommt das neue Bibi Blocksberg-Abenteuer ins Kino?

Leonine bringt Bibi Blocksberg - Die total verhexte Zeitreise am 24. September 2026 auf die Kinoleinwand. Die FSK-Altersfreigabe liegt wie schon beim Vorgängerfilm bei 0 Jahren, es kann also die ganze Familie mitkommen.

