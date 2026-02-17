Deutscher Kriegsfilm gehört jetzt zu den erfolgreichsten europäischen Titeln bei Amazon

Der deutsche Kriegsfilm Der Tiger mauserte sich zu einem der erfolgreichsten Amazon Prime-Filme aus Europa. Das zeigen die Charts der nicht-englischsprachigen Titel.

Amazon Prime Video feiert auch mit internationalen Filmen wie Der Tiger immer wieder große Erfolge. Der Kriegsfilm von Dennis Gansel hat bereits diverse Rekorde gebrochen und zählt jetzt zu den erfolgreichsten europäischen Produktionen des Streamers. Ein Amazon-Original aus Deutschland hat aber noch die Nase vorn.

Der Tiger ist der erfolgreichste Amazon-Film aus Deutschland 2025

Der letztes Jahr meistgesehene, nicht-englischsprachige Original-Amazon-Film stammt aus Spanien und heißt Culpa Nuestra. Die gesamte Culpables-Reihe feierte in den letzten Jahren große Erfolge, wie es in einer offiziellen Prime-Pressemitteilung heißt. Das gesamte Franchise konnte bisher schon über 100 Millionen Views auf sich vereinen.

An zweiter Stelle der internationalen Prime-Top 10 steht dann auch schon das erste Projekt aus Deutschland. Staffel 2 von Maxton Hall ist zwar erst im November 2025 erschienen, erfreute sich aber so großer Beliebtheit, dass sie noch vor dem Kriegsfilm Der Tiger gelandet ist, was die Zuschauerzahlen angeht.

An dritter Stelle steht dann Der Tiger mit David Schütter und Laurence Rupp in den Hauptrollen. In dem erschütternden Kriegsdrama schlagen sich fünf Soldaten im Zweiten Weltkrieg hinter feindlichen Linien durch. Durch die bedrückende Enge ihres Tiger-Panzers und die Aufputschmittel der Wehrmacht Hitlers wird ihre geheime Mission zu einer noch größeren Herausforderung und einer Reise ins Innere der Männer.

Die komplette Prime-Top 10 der internationalen Titel 2025

Die gesamte Top 10 der meistgesehenen nicht-englischsprachigen internationalen Originals des vergangenen Jahres bei Prime Video sieht weltweit so aus:

Wie viele Abrufe Der Tiger für diesen Erfolg insgesamt auf sich vereint hat, verrät Amazon Prime leider nicht. Fest steht aber, dass der Film mittlerweile der erfolgreichste deutsche Original-Film von Amazon ist. Eine weitere Besonderheit des Titels besteht darin, dass er als Prime-Produktion sogar einen limitierten Kinostart in Deutschland bekommen hat.