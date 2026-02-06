Deutscher Bestseller fing das Lebensgefühl einer Generation ein: Jetzt hat mich die Allegro Pastell-Verfilmung als Fan glücklich gemacht

Mit Allegro Pastell hat Leif Randt ein Bestseller-Generationenporträt über selbstbezogene Millennials geschaffen. Auf der Berlinale feiert die Verfilmung Weltpremiere und ich erkläre euch, was die Adaption so anders macht.

Während im März 2020 das Coronavirus die Welt verändert hat, wirbelte in Deutschland ein neuer Roman den Literaturbetrieb auf. Mit Allegro Pastell schuf der Schriftsteller Leif Randt ein gefeiertes Buch, das ihn endgültig zur Stimme einer ganzen Generation machte. Das Porträt über zwei privilegierte, hyperreflektierte Millennials im Gefühlschaos hat sich außerdem zum Bestseller entwickelt.

Jetzt wurde Allegro Pastell verfilmt und die Adaption von Regisseurin Anna Roller (Dead Girls Dancing) hat auf den 76. Internationalen Filmfestspielen Berlin Weltpremiere gefeiert. Ich bin großer Fan der Buchvorlage, konnte den Film schon sehen und erkläre euch hier, was ihr vom Allegro Pastell-Film mit Jannis Niewöhner (Rubinrot) und Sylvaine Faligant in den Hauptrollen erwarten könnt.

Allegro Pastell-Verfilmung stand vor geradezu unlösbarer Aufgabe

Im Buch wie im Film dreht sich alles um das Auf und Ab der Gefühle zwischen Jerome Daimler und Tanja Arnheim. Er ist freiberuflicher Webdesigner, der in Maintal nahe Frankfurt am Main im geerbten Bungalow seiner Eltern lebt. Sie ist Schriftstellerin, lebt in Berlin und hat zuletzt den recht erfolgreichen Roman "PanoptikumNeu" veröffentlicht.

Zwischen den Hauptfiguren entwickelt sich eine Art Liebesgeschichte, in der Jerome und Tanja zwischen Berlin und Maintal pendeln, während ihre frische Beziehung zu zerbrechen droht. Auslöser ist eine Webseite, die Jerome für Tanja zu ihrem 34. Geburtstag erstellt hat.

Die Story selbst ist im Roman aber eher das Hintergrundrauschen, aus dem Randt stilistisch einen eigenen Sound für das Innenleben seiner Figuren entwirft. Allegro Pastell lebt als Buch von der Sprache, die im unaufgeregten, leicht distanzierten und dezent kühlen Ton das Verhalten der Millennials im Mittelpunkt seziert. Zu dieser Generation Y zählen alle Menschen, die zwischen 1980 und 1999 geboren wurden.

Randt zeichnet Jerome und Tanja in ihren Dreißigern als Vertreter jener Millennials, die weitestgehend sorgenfrei von Tag zu Tag leben, keine wirklichen finanziellen Sorgen haben und unentwegt um sich selbst kreisen.

Schaut hier noch einen Trailer zu Allegro Pastell:

Allegro Pastell - Trailer (Deutsch) HD

Diese extreme Selbstbezogenheit äußert sich in Allegro Pastell durch Sätze, in denen Jerome und Tanja sämtliche Handlungen durchdenken und hinterfragen, die (popkulturellen) Zeichen um sich herum verinnerlicht und vor jedem Schritt schon die mögliche Konsequenz aus der möglichen Konsequenz vor Augen haben.

Als Fan des Buchs fasziniert mich an Allegro Pastell vor allem, dass Randt nie konkret Stellung zur Generation seiner Figuren bezieht, der er selbst angehört. Der Roman ist genauso eine satirische Überspitzung des jungen, hippen Berliner Kulturmilieus wie ein aufrichtiges, liebevolles Abtasten dieser Millennials.

Die große Frage, die ich mir vor der Verfilmung also gestellt habe, war: Wie kann ein Allegro Pastell-Film überhaupt aussehen, nachdem das Buch praktisch nur aus Form und Ästhetik der Sprache besteht?

Allegro Pastell dämpft die Vorlage zur melancholischen Lovestory voller starker Bilder

Die Antwort ergibt sich aus Anna Rollers Adaption recht schnell. Nach einem stilisierten Anfang, der das Kennenlernen zwischen Tanja und Jerome skizziert, entfaltet sich Allegro Pastell als schlichtes Liebesdrama, in dem die Gefühle der Charaktere umso komplizierter schimmern.

Als Film wird die Adaption von atmosphärischen Bildern getragen, die den Rekordsommer zum Zeitpunkt der Handlung im Jahr 2018 mit leicht verträumten Montagen und flirrender Musikuntermalung von Die Nerven-Sänger und -Gitarrist Max Rieger einfangen. Randt selbst sagte 2020 im Interview mit Republik über den Roman:

Ich wollte ein gut gelauntes Buch schreiben, eine Pastell­färbung der Gegenwart, aus einem merk­würdigen Glücks­zustand heraus.

Diese Stimmung scheint auch in der Verfilmung immer wieder durch. Dann schweift die Kamera von Felix Pflieger in manchen Szenen kurz neben den Figuren ab, um den lila-orange verfärbten Himmel einzufangen, oder beobachtet Hunde, die über strahlend grüne Wiesen in Stadtparks laufen.

Die Allegro Pastell-Verfilmung lässt ihre Figuren auch oft in einem melancholischen Gefühl verweilen, das ähnlich wie im Buch nicht richtig greifbar zwischen sanfter Leere, dumpfer Zufriedenheit und leisen Zweifeln wabert. Dass in der Zwischenzeit noch einige Jahre mehr seit der Veröffentlichung des Romans vergangen sind, kommt dem Film zugute. So wirkt Allegro Pastell gegenwärtig und dringlich und trotzdem wie ein Relikt aus einer gerade erst verloren gegangenen Vergangenheit.

Allegro Pastell stolpert nur manchmal über die Vorlage

Einen eigenen Charakter bekommt Rollers Adaption aber auch durch den Cast, der die Figuren aus Randts Buch in aufrichtige Charaktere verwandelt. Jannis Niewöhner und Sylvaine Faligant machen aus Jerome und Tanja weiterhin keine wirklichen Sympathieträger. Wie sich die beiden wiederholt aus den Augen verlieren, ihre Gefühle füreinander kaum ausgesprochen bekommen und sich in Affären zurückziehen, bevor es einmal mehr zum Wiedersehen kommt, verleiht Allegro Pastell trotzdem einen wärmeren Puls im Vergleich zum Buch.

Niewöhner und Faligant streifen regelmäßig die Hipster-Züge ihrer Figuren und bleiben für Teile des Publikums womöglich zu nervig. In ihren Blicken und Nahaufnahmen der Gesichter von Tanja und Jerome kommen jedoch tiefere Facetten zum Vorschein, die in Randts Roman unter den stromlinienförmigen Sätzen eher zu erahnen waren.

Der Schriftsteller hat für die Verfilmung auch selbst das Drehbuch geschrieben, was dem ruhigen Dahinfließen von Rollers Inszenierung manchmal entgegenkommt. Dann werden im Film Zitate aus der Vorlage direkt mit Zwischentafeln eingestreut, während sich Randt hin und wieder zu sehr auf Voice-over-Kommentare aus dem Off verlässt oder isolierte Popkultur-Referenzen einstreut, um die Nähe zum Roman stärker zu forcieren.

Im zwischenmenschlichen Geflecht von Tanja und Jerome wird Allegro Pastell dagegen oft zu der modernen Liebesgeschichte, die Randt für seinen Roman treffend mit der Tagline "Germany's Next Lovestory" versehen hat.

Allegro Pastell hat auf der 76. Berlinale Weltpremiere in der Sektion Panorama gefeiert. Am 16. April 2026 startet der Film in den deutschen Kinos.