Deutscher Fantasyfilm schafft, was dieses Jahr erst 4 andere Filme geschafft haben

Diese deutsche Fantasy-Fortsetzung avanciert in den Kino-Charts aktuell zum Mega-Erfolg. Jetzt konnte der Film hierzulande bereits die 1-Million-Marke knacken.

Mit Woodwalkers wurde 2024 der erste Teil der beliebten Romanreihe von Katja Brandis für die große Leinwand verfilmt und lockte viele Menschen ins Kino: Knapp 800.000 Zuschauende erreichte der Fantasyfilm mit Emile Chérif und Oliver Masucci.

Ende Januar ist die Fortsetzung Woodwalkers 2 gestartet und konnte diesen Erfolg nun sogar noch überbieten: Der Film hat offiziell die 1-Million-Marke geknackt.

Fantasy-Fortsetzung Woodwalkers 2 wird zum Kino-Erfolg: 1 Million Zuschauende in Deutschland

Damit steht Woodwalkers 2 aktuell auf Platz 5 der erfolgreichsten Filme des Jahres in Deutschland und ist schon der vierte deutsche Film, der diesen Meilenstein erreichen konnte: Die Komödie Extrawurst hält mit über 1,7 Millionen Zuschauenden aktuell die Spitzenposition. Auf Platz 3 und 4 folgen die Kinder- und Jugendfilme Die drei ??? – Toteninsel und Checker Tobi 3: Die heimliche Herrscherin der Erde. Damit ist Woodwalkers 2 der bereits dritte Familienfilm des Jahres, der die 1-Millionen-Marke überschreitet.

Auf Platz 2 der aktuellen Jahrescharts steht The Housemaid – Wenn sie wüsste mit über 1,6 Millionen Zuschauenden. Der Thriller ist die einzige internationale Produktion in den Top 5, was als beachtlicher Erfolg für das deutsche Kino gewertet werden kann.

Woodwalkers 2: Darum geht's in der Fantasy-Fortsetzung

In Woodwalkers 2 wird die Geschichte des Gestaltwandlers Carag (Emile Chérif) fortgesetzt, der sowohl als Mensch als auch als Puma lebt. An der Clearwater High befindet er sich unter Mitschüler:innen, die die gleiche Gabe wie er besitzen und sich in Tiere verwandeln können.

Mehr News:

Netflix-Star soll jungen Aragorn in The Hunt for Gollum spielen

Arnold Schwarzenegger kündigt Fantasy-Sequel an



Das besondere Internat ist von einem Naturschutzgebiet umgeben, das in Teil 2 einmal mehr in Gefahr gerät: Der reiche Unternehmer und Carags ehemaliger Mentor Andrew Milling (Oliver Masucci) will den Wald verkaufen und spielt ein hinterhältiges Spiel. Es ist an Carag und seinen Freund:innen, den Fiesling aufzuhalten und den Wald zu retten.

Die Geschichte von Carag soll mindestens noch in einem dritten Teil auf der großen Leinwand weitererzählt werden. Woodwalkers 3 wurde bereits angekündigt und soll am 30. September 2027 in den deutschen Kinos starten.