Deutscher Film ist fast an der Netflix-Spitze: Eine Million Minuten, um das Leben schöner zu machen

Vor zwei Jahren ist der Film Eine Million Minuten mit Tom Schilling und Karoline Herfurth hierzulande in den Kinos gestartet. Jetzt stürmt der Film auf Netflix die Charts.

Vor ziemlich genau zwei Jahren brachte Warner Bros. die Romanverfilmung Eine Million Minuten in die deutschen Kinos. Die Hauptrollen in dem Film übernahmen Karoline Herfurth und Tom Schilling. Mit seinen 1,2 Millionen Kinobesuchern entwickelte sich der Film zu einem wahren Erfolg. Doch die Kinocharts sollten nicht die einzigen Charts bleiben, auf denen der Film sich behaupten kann. Das Drama startet derzeit auch bei Netflix durch.

Eine Million Minuten ringt um Spitzenposition in den Netflix-Charts

Der Film erzählt von dem Ehepaar Küper, das zusammen mit seinen beiden Kindern ein gutes Leben in Berlin führt. Der Alltag der beiden ist jedoch enorm stressig und die Balance zwischen Familie und Arbeit scheint mehr und mehr zu kippen. Als bei Tochter Vera schließlich noch eine schwerwiegende Diagnose festgestellt wird, ist klar, dass sich etwas ändern muss. Die Familie verbringt nun eine Million Minuten zusammen auf Reisen, um wieder zueinanderzufinden.

Inszeniert wurde der Film von Christopher Doll (SMS für dich) und er basiert auf dem gleichnamigen autobiografischen Roman von Wolf Küper. Auf Netflix befindet sich der Film derzeit in den Charts auf Platz 2 und überholte somit einen True Crime-Thriller.

Die aktuelle Film-Top-10 bei Netflix (Stand: 5. März 2026)

Derzeit gibt es Tom Schilling im Kino doppelt zu sehen

Mittlerweile kann man Tom Schilling bereits in zwei weiteren Filmen sehen, welche derzeit beide in den deutschen Kinos laufen. Zum einen hat er eine kleine Rolle in der Fantasy-Fortsetzung Woodwalkers 2 und auch in der neuen Meyerhoff-Verfilmung Ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke hat Schilling einen Auftritt.