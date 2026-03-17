Deutscher Film stößt Sci-Fi-Kracher mit Alan Ritchson vom Netflix-Thron: Er sorgt jetzt schon für Kontroversen

Nachdem die Netflix-Charts über eine Woche lang von War Machine regiert wurden, in dem es Reacher-Star Alan Ritchson als Soldat mit einem Kampfroboter aufnehmen muss, gibt es jetzt endlich eine neue Nummer 1 zu verbuchen. Und die kommt aus Deutschland: Denn Barbara - Becoming Shirin David blickt hinter die Kulissen eines der größten Musik-Stars, die Deutschland gerade zu bieten hat. Dabei zeigt sich ein erschütterndes Bild.
Barbara - Becoming Shirin David erobert Netflix-Charts: Fans sind in Sorge um den Mega-Star
Der Dokumentarfilm begleitet Shirin David während ihrer ersten Tour und liefert dabei intime Einblicke in ihr Leben im Rampenlicht als Rapperin und Unternehmerin, aber auch abseits der Bühne, wo sie die bittere Quittung für die Schattenseiten des Ruhms einkassiert.
Wie Moviepilot-Videoredakteur Hardy Zaubitzer in einem Video beschreibt, wird in der Doku das Bild einer Frau am Abgrund gezeichnet, die am Druck ihres Managers und den Erwartungen ihrer Familie zerbricht und dringend Hilfe braucht. Auch Fans zeigten sich online bereits besorgt um den Mega-Star, der in der Doku unter anderem an Panikattacken und Weinkrämpfen leidet: "Die Maus braucht ganz schnell eine Pause und ein paar neue Leute um sich herum", heißt es etwa in den Kommentaren.
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Ähnlich wie die Doku Babo – Die Haftbefehl-Story um den bekannten deutschen Rapper, die vor wenigen Monaten aus ähnlichen Gründen bei Netflix viral ging, hat es nun auch Barbara - Becoming Shirin David bis an die Spitze der Netflix-Charts geschafft. Dort steht der Film aktuell neben folgenden Titeln (Stand: 17. März 2026):
- Platz 1: Barbara - Becoming Shirin David
- Platz 2: War Machine
- Platz 3: Abgang mit Stil
- Platz 4: Zum Ausziehen verführt
- Platz 5: Louis Theroux: Inside The Manosphere
- Platz 6: Große Haie - Kleine Fische
- Platz 7: Eine Million Minuten
- Platz 8: Hotel Transsilvanien 3 - Ein Monster Urlaub
- Platz 9: Was ist Liebe wert - Materialists
- Platz 10: Trouble ohne Paddel
Eine eigene Meinung könnt ihr euch aktuell bei Netflix bilden, wo Barbara - Becoming Shirin David seit dem 13. März 2026 im Programm zu finden ist.
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