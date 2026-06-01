Deutscher Film wurde von Kritiken in den Boden gestampft – jetzt ist er trotzdem fast Platz 1 bei Amazon Prime

Die Til Schweiger-Fortsetzung eines absoluten 90er-Kultfilms ist vor drei Jahren mit negativen Kritiken und kommerziellem Erfolg gelaufen. Jetzt wiederholt das Sequel diesen Siegeszug gerade bei Amazon Prime.

Nachdem seine Filme lange zu den erfolgreichsten deutschen Kinofilmen gezählt wurden, schwächelten die aktuelleren Til Schweiger-Produktionen zuletzt beim Publikum deutlich. Eine Ausnahme markierte 2023 die Manta, Manta-Fortsetzung. Manta, Manta – Zwoter Teil wurde zum kommerziellen Hit, der gleichzeitig von sehr negativen Kritiken begleitet wurde.

Bei Amazon Prime streamt das Kultfilm-Sequel seit kurzem im Abo. Ein weiteres Mal zieht die Actionkomödie hier viel Aufmerksamkeit auf sich, denn in den Film-Charts des Anbieters steht Manta, Manta – Zwoter Teil gerade auf Platz 2.

Fortsetzung von absolutem Kultfilm bei Prime: Darum geht es in Manta, Manta – Zwoter Teil

Im von Schweiger selbst inszenierten Sequel spielt er erneut die Hauptrolle von Ruhrpott-Held Bertie, der seine Rennwagen-Karriere mittlerweile hinter sich gelassen und die Beziehung zu Uschi (Tina Ruland) beendet hat. Während er ohne Erfolg eine Werkstatt mit Kart-Rennbahn betreibt und ihm die Bank mit der Zwangsenteignung droht, will er doch nochmal bei einem bevorstehenden 90er-Jahre-Wettrennen mitfahren und die Siegprämie gewinnen. Bei der fordernden Vorbereitung taucht auch noch sein Sohn Daniel (Tim Oliver Schultz) auf, zu dem Bertie ein schwieriges Verhältnis hat.

Bereits drei Wochen nach dem Kinostart Ende März 2023 konnte der zweite Teil eine Millionen Besucher:innen in den deutschen Kinos verzeichnen. Auch bei Amazon Prime kämpft Manta, Manta – Zwoter Teil gerade mit dem Reacher-Konkurrenten Tom Clancy's Jack Ryan: Ghost War um den Spitzenplatz in den Film-Charts.

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So sieht die aktuelle Film-Top-10 bei Amazon Prime aus (Stand 1. Juni 2026):

Während die Moviepilot-Community das Manta, Manta-Sequel nur mit einem schlechten Wertungsschnitt von 3,3 von 10 Punkten abstraft, klingen die Kritiken zum Film auch nicht gerade positiv. In ihrem Text für die ZEIT schreibt Julia Lorenz unter anderem:

Manta Manta war von einer kraftvollen Einfalt, die von Herzen kam und bestens in die Volles-Rohr-Stimmung des bundesrepublikanischen Fernsehens der Neunziger passte. Niemals schämte sich dieser Film für seine Zoten, zu keinem Zeitpunkt behelligte er einen mit didaktischen Absichten. Der Zwote Teil ist ein Film wie ein lästig gut gelaunter Mann am Grill, der ständig davon redet, gar kein typischer Mann zu sein – und der dann sehr laut rülpst.